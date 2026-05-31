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Mindestens 50 Tote nach Explosion von Munitionslager in Myanmar

This handout photo provided by Palaung Land shows rescuers and local residents carrying out search operations in the aftermath of an explosion in Kaungtup village in Namhkam township in Shan state, My ...
Das Bild zeigt das Ausmass der Zerstörung.Bild: keystone

Mindestens 50 Tote nach Explosion von Munitionslager in Myanmar

31.05.2026, 21:2431.05.2026, 21:24

Nach einer Explosion an einem Munitionslager gibt es im Nordosten Myanmars viele Opfer. Nach Angaben örtlicher Medien starben bei dem Vorfall am Sonntagmittag (Ortszeit) in Namhkam in der Shan-Region mindestens 50 Menschen. Mindestens 70 weitere wurden nach den ersten Informationen von Rettungskräften verletzt.

Den lokalen Berichten zufolge wurden bei der Explosion zahlreiche Wohnhäuser in der Umgebung beschädigt. Rettungskräfte suchten weiter nach Verschütteten unter den Trümmern. Das Krankenhaus des Ortes Namhkam meldete einen akuten Mangel an Blutreserven zur Behandlung der Verletzten.

Die Rebellengruppe TNLA bestätigte, dass es sich um ein Munitionslager in ihrem Besitz handelte. Deren Angaben zufolge enthielt das betroffene Depot gewerbliche Sprengstoffe, die für den Einsatz in einem von der Gruppe betriebenen Steinbruch vorgesehen waren. Die TNLA drückte den Opfern der Explosion ihr Mitgefühl aus und kündigte eine umfassende Untersuchung der Ursache für die Explosion an. (sda/dpa)

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