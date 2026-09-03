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Jazz-Sängerin Cassandra Wilson gestorben

FILE - Cassandra Wilson performs at the JVC Jazz Festival in Newport, R.I., on Aug. 10, 2003. (AP Photo/Stew Milne, File) Cassandra Wilson
Zweimal erhielt Cassandra Wilson den Grammy. Nun ist die US-Amerikanerin tot.Bild: keystone

Jazz-Sängerin Cassandra Wilson gestorben

03.09.2026, 01:42

Die Jazz-Sängerin Cassandra Wilson ist laut US-Medien im Alter von 70 Jahren gestorben. Das berichteten unter anderem die «New York Times» und die «Washington Post» übereinstimmend unter Berufung auf die Behörden im Bundesstaat Mississippi. Wilson galt als eine der herausragenden Jazz-Sängerinnen ihrer Generation.

Die zweimal mit dem wichtigen Grammy-Musikpreis ausgezeichnete Künstlerin wurde 1955 in Jackson in Mississippi geboren. Wilson begann ihre Karriere in den 1980er Jahren in New York und wurde zunächst als Mitglied des Jazzkollektivs M-Base um den Saxofonisten Steve Coleman bekannt. Ihre tiefe Stimme und ein Stil, der Jazz mit Blues, Folk und anderen Musiktraditionen verbindet, zeichneten sie aus.

Es gab in den US-Medienberichten vom Mittwoch zunächst keine Informationen zur Todesursache. (sda/dpa)

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