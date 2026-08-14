sonnig34°
DE | FR
burger
International
USA

MAGA-Medien mit Tucker oder Owens wenden sich vermehrt von Trump ab

December 18, 2025, Phoenix, New York, USA: Tucker Carlson gives a speech on the first day of Turning Point USA and America Fest 2025, at the Phoenix Convention Center in Phoenix, Arizona on December 1 ...
Einst war er ein Verfechter des US-Präsidenten. Heute ist Tucker Carlson Teil einer Gegenbewegung.Bild: imago

«Er hat uns alle betrogen»: Die Trump-Medien-Blase droht zu platzen

Tucker Carlson, Candace Owens oder Nick Fuentes: Einige der bekanntesten Köpfe der rechten Medienwelt haben sich vom US-Präsidenten abgewendet. Für die Republikaner kommt der Bruch zur Unzeit.
14.08.2026, 19:3814.08.2026, 19:38
Natasha Hähni
Natasha Hähni

«Die Bewegung hat begonnen», verkündete die ehemalige Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene Anfang August in den sozialen Medien. Das Projekt soll ihrem Anspruch nach tatsächlich «America first» sein, die Interessen der USA also zur Priorität machen. Von Donald Trump fühlt sie sich hintergangen – und sie ist mit diesem Gefühl nicht allein.

Auf dem Bild, welches das einstige Aushängeschild der Trump-Republikaner auf X teilte, sitzen unter anderem der rechte Podcaster und ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson, der frühere Nationale Sicherheitsberater Joe Kent und der republikanische Abgeordnete Thomas Massie an einem Tisch. Der US-Präsident habe sie «alle betrogen», schreibt Greene weiter. «Wir haben gesagt: keine weiteren Kriege im Ausland. Und das haben wir ernst gemeint. Wir haben Donald Trump unterstützt, weil er genau das versprochen hatte», ergänzt sie.

Die Zersplitterung der «Make America Great Again»-Bewegung (MAGA) ist rund anderthalb Jahre nach Trumps zweiter Amtseinführung in vollem Gange. Der Umgang der Regierung mit den Epstein-Akten, die Nähe der USA zu Israel und schliesslich der Krieg gegen den Iran haben sie und weitere Aushängeschilder des rechtskonservativen Flügels gegen ihr einstiges Vorbild gestellt.

Shapiro hat Einbussen, Owens und Fuentes heben ab

Das hat bei einigen von ihnen allerdings nicht nur ideologische Gründe. Wie Recherchen der «New York Times» (NYT) zeigen, verliert die Unterstützung für den derzeit äusserst unbeliebten Präsidenten für manche rechte Influencer und Podcaster auch an Attraktivität. Solange Joe Biden im Weissen Haus sass, konnten sie Trump als Erlöser präsentieren und die demokratische Regierung für Missstände verantwortlich machen. Nun aber sind die Republikaner selbst an der Macht – und die Abgrenzung vom politischen Gegner funktioniert nicht mehr so einfach.

Der politische Kommentator Ben Shapiro, der Donald Trumps Krieg gegen den Iran offen unterstützt, hat zwischen April und Juni dieses Jahres rund 60'000 Abonnentinnen und Abonnenten seines Newsletters «Chaotic Era» verloren. Schauten im Wahljahr 2024 noch fast 30 Millionen Menschen seine Youtube-Videos, sind es heute noch rund vier Millionen.

Auch die Zuschauerzahlen von Podcaster Benny Johnson und der Ex-Fox-News-Moderatoren Megyn Kelly und Dan Bongino sind eingebrochen. Letzterer war unter Trump bis Januar 2026 stellvertretender FBI-Direktor. Als er im Februar seinen Podcast wieder startete, pendelte sich die Zahl bei etwa der Hälfte der Zuhörer des Wahljahres ein.

USA: Wöchentliche Aufrufe von 12 rechten Influencern
grafik: let

Gleichzeitig sind diejenigen Kommentatoren, die den Präsidenten kritisieren, teils so erfolgreich wie noch nie. Nach der Ermordung des rechten Influencers Charlie Kirk teilten die meisten Mitglieder der rechten Medienblase Nachrufe und Analysen zum mutmasslichen Täter. Candace Owens hingegen verbreitete Verschwörungstheorien – ein Erfolgsrezept, wie sich herausstellte: Ihre Videos, in denen sie gegen Israel hetzt oder das Geschlecht von Brigitte Macron, der Ehefrau des französischen Präsidenten, anzweifelt, gehen regelmässig viral.

Auch Nick Fuentes, ein rechtsextremer Aktivist, der Trump anfänglich unterstützte und ihn heute regelmässig kritisiert, verbucht durchschnittlich bis zu acht Millionen Aufrufe pro Woche. Im Jahr 2024 waren es noch rund eine Million.

FILE - Megyn Kelly speaks at a campaign rally with Republican presidential nominee former President Donald Trump at PPG Paints Arena, Nov. 4, 2024, in Pittsburgh, Pa. (AP Photo/Evan Vucci, File) Donal ...
Pro-Trump-Influencer wie Megyn Kelly verlieren laut einer «New York Times»-Recherche an Reichweite.Bild: keystone

Stimmen wie Owens und Fuentes könnten künftig eine grössere Rolle bei rechten Online-Medien haben, wie Angelo Carusone, Präsident der linken Medienbeobachtungsorganisation «Media Matters for America», gegenüber der «New York Times» sagt.

Der Riss unter rechten Influencern kommt für Trump zu einem äusserst ungünstigen Moment. Im Herbst sind Zwischenwahlen. Dann entscheidet sich, welche Partei für den Rest seiner Präsidentschaft das Sagen im Repräsentantenhaus und im Senat haben wird. Während der vergangenen Wahlen konnten die Republikaner auf eine mehrheitlich geschlossene Medienfront bauen. Das wird dieses Mal anders sein. (schweizheute.ch)

Mehr aus den USA:

Mit diesem Trick soll Trumps Name nun doch wieder am Kennedy Center landen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus
1 / 13
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus

Einige der reichsten und mächtigsten Männer aus dem Silicon Valley treiben demokratiefeindliche Machenschaften voran. Der US-Journalist Gil Durán (Bild) prangert in seinem Buch «The Nerd Reich» und einem gleichnamigen Podcast bekannte Akteure an ...
quelle: screenshot: youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ganz Föhn fies – Trump wird online für seine Frisur getrollt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Flugzeugträger seit über 250 Tagen auf See – US-Militär streitet Missstände ab
Das US-Militär hat Berichte über Missstände auf dem im Nahen Osten eingesetzten Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» zurückgewiesen. Der Flugzeugträger weise unter allen der US Navy eine der höchsten Wiederverpflichtungsraten der Besatzung mit 84,4 Prozent auf, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom auf der Plattform X mit. Eine solche Rate beschreibt den Anteil der Soldaten, die freiwillig weiter im Militär bleiben, nachdem ihre Vertragszeit abgelaufen ist.
Zur Story