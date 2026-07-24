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US-Beamter: Trump will Selenskyj am Dienstag empfangen

US-Beamter: Trump will Selenskyj am Dienstag empfangen

US-Präsident Donald Trump will kommenden Dienstag Regierungskreisen zufolge den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weissen Haus empfangen.
24.07.2026, 17:4624.07.2026, 17:46

Ein entsprechender Besuch sei geplant, teilte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur mit. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Selenskyj hatte in einer Mitteilung eine anstehende Reise in die USA bestätigt. Details nannte er nicht.

U.S. President Donald Trump meets with Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy on the sidelines of the NATO summit in Ankara, Turkey, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump ...
Haben es besser als auch schon: Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump beim Nato-Gipfel in Ankara Anfang Juli.Bild: keystone

Zuletzt waren die US-Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs infolge des Konfliktes mit dem Iran in den Hintergrund geraten. Am Donnerstag hatten die Aussenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, bei einem Treffen in Manila über Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen.

Rubio betonte danach gegenüber Journalisten, für Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine seien «neue Vorschläge und neue Ideen» nötig. Er verwies auf schwere russische Verluste in jüngster Zeit sowie auf das Leid der ukrainischen Bevölkerung. Beide Seiten hätten daher ein Interesse an einem Ende des seit Februar 2022 währenden Krieges. (sda/dpa)

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