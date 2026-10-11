Eine Demonstrantin in Washington will auf dramatische Weise für die Midterms mobilisieren. Bild: keystone

Trumps Präsidentschaft am Scheideweg: Was du über die Midterms wissen musst

Hier erfährst du, was die Midterms sind, wer die Nase vorne hat und warum sich Donald Trump davor fürchtet.

Nico Lercher Folge mir

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Im November finden in den USA die Midterms statt. Hier kommt alles, was du darüber wissen musst:

Was gewählt wird

Am 3. November wählen die USA ihr Parlament, den Kongress, neu. Dabei stehen alle Sitze des Repräsentantenhauses (House) und ein Drittel des Senats zur Wahl. Aktuell verfügen die Republikaner in beiden Kammern über eine Mehrheit. In den Midterms versuchen die Demokraten diese Mehrheiten zu stürzen.

Das House besteht aus 435 Sitzen, welche proportional zur Einwohnerzahl auf die Einzelstaaten verteilt werden. Die erste Kammer ist vergleichbar mit dem Nationalrat. Im Unterschied zur Schweiz ist jedoch für jeden Wahlkreis nur ein Sitz vorbestimmt. Gewählt wird somit eine einzelne Abgeordnete oder ein einzelner Abgeordneter. Die Amtsdauer beschränkt sich auf zwei Jahre.

Der Senat ist vergleichbar mit dem Ständerat. Jedem Bundesstaat stehen zwei Sitze zu. Bei 50 Bundesstaaten umfasst der Senat 100 Sitze. Senatorinnen und Senatoren werden auf sechs Jahre gewählt, wobei alle zwei Jahre ein Drittel davon zur Wahl steht. In den Midterms im November können Wählerinnen und Wähler über 35 Senatssitze entscheiden.

Warum die Midterms wichtig sind

Die Zwischenwahlen gelten als Stimmungstest für den jeweiligen Präsidenten. Sie sind jedoch weitaus mehr. Verlieren die Republikaner ihre Mehrheit in einer der beiden Kammern, so wird es für sie deutlich schwieriger, Gesetzesvorhaben durchzubringen. Die Ergebnisse prägen somit massgeblich den Handlungsspielraum des US-Präsidenten.

Obwohl Donald Trump nicht zur Wahl steht, verliert die Partei des jeweils amtierenden Präsidenten meistens in den Midterms. Bild: keystone

Der Kongress, die Legislative, ist die gesetzgebende Gewalt im US-System. Seine zentralen Aufgaben sind: die Gesetzgebung, die Haushaltsberatung und -beschlussfassung, sowie die Kontrolle des Präsidenten und der Exekutive.

Anders als in parlamentarischen Politiksystemen, wie Deutschland oder Österreich, stellt sich die US-Regierung nicht durch eine Koalitionsmehrheit im Parlament zusammen. Im präsidialen System der USA werden Exekutive und Legislative getrennt voneinander gewählt. Präsident und Kongress können deshalb dauerhaft unterschiedlichen Parteien angehören.

Aktuell hält Donald Trump das Amt des Präsidenten inne und seine Republikaner verfügen über eine Mehrheit in beiden Kammern. Die Republikanische Partei verfügt also über ein sogenanntes Unified Government. Dieses wollen die Demokraten an den Zwischenwahlen aufspalten.

Welche Szenarien es gibt

Für das Ergebnis der Zwischenwahlen gibt es vier Szenarien:

Alles bleibt wie gehabt. Die Republikaner halten ihre Mehrheit in beiden Kammern und Donald Trumps Handlungsspielraum bleibt mehr oder weniger gleich gross. Die Demokraten erlangen nur im Repräsentantenhaus eine Mehrheit. Die Demokraten erlangen nur im Senat eine Mehrheit. Die Demokraten erlangen in beiden Kammern eine Mehrheit.

Demokratisches House

Eine demokratische House-Mehrheit könnte Ausgabengesetze blockieren oder verändern und damit erheblichen Druck in Haushaltsverhandlungen ausüben. Sie können durch Untersuchungsausschüsse öffentliche Anhörungen anordnen. Ausserdem kann mit einer Mehrheit im House ein Impeachment-Verfahren eingeleitet werden. Dennoch bräuchte ein solches für eine Verurteilung und Amtsenthebung des Präsidenten eine Zweidrittelsmehrheit im Senat.

Der Speaker des Repräsentantenhauses wird traditionell von der Mehrheitspartei gestellt. Aktuell bekleidet der Republikaner Mike Johnson dieses Amt. Bild: keystone

Demokratischer Senat

Der Senat fällt Personalentscheidungen für die Judikative und Exekutive. Ein demokratischer Senat könnte zahlreiche Richter, Minister und Behördenchef blockieren, die Präsident Trump vorschlägt.

Sollte nach dem 3. November keine Partei die Mehrheit erreichen, bei einem Patt von 50 zu 50, erhält der Vizepräsident J.D. Vance eine entscheidende Rolle. Der Vizepräsident ist jeweils gleichzeitig Senatspräsident. Als solcher ist er bei Abstimmungen mit 50-50-Unentschieden der Mehrheitsmacher.

Divided Government

Eine demokratische Mehrheit in beiden Kammern würde Trumps innenpolitischen Handlungsspielraum deutlich einschränken. Seine Gesetzesvorhaben wären auf die Zustimmung der Demokraten angewiesen, während der Kongress über Haushaltsmittel, Untersuchungen und Personalentscheidungen erheblichen Druck ausüben könnte. Ein vollständiger gesetzgeberischer Stillstand wäre jedoch nicht zwingend. Bei parteiübergreifenden Kompromissen könnten theoretisch weiterhin Gesetze verabschiedet werden. Gleichzeitig blieben Trump zahlreiche exekutive Befugnisse erhalten.

Während sechs Jahre von Barack Obamas Amtszeit hatten seine Demokraten in mindestens einer Kammer die Minderheit. Bild: AP/AP

In der Aussenpolitik bliebe der Präsident vergleichsweise handlungsfähig, etwa in der Diplomatie und bei bestimmten kurzfristigen Militäreinsätzen.

Wie die Chancen dafür stehen

Senat

Im Senat stehen 35 Sitze zur Wahl. 22 davon wurden bisher von den Republikanern besetzt, 13 von den Demokraten. Die Demokraten sind mit 47 Sitzen (inkl. zwei Unabhängigen, die meistens mit den Demokraten abstimmen) gegenüber den 53 Sitzen der Republikaner in der Minderheit. Um ihnen die Mehrheit abzuluchsen, müssen die Demokraten 4 Sitze gutmachen.

Gemäss dem Cook Political Report könnte es in neun Bundesstaaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden, in weiteren vier Staaten ist trotz klarer Tendenz eine Überraschung möglich. 9 Sitze haben die Demokraten mehr oder weniger sicher, die restlichen 13 werden wohl an die Republikaner gehen.

Wie der Cook Political Report die Rennen im Senat derzeit einstuft (Stand 6.10.26). Bild: Screenshot cookpolitical.com

Die knappsten Entscheidungen werden in den Bundesstaaten Texas, Ohio, Maine, Iowa, Michigan und Alaska erwartet. Hier die Umfragewerte in diesen Bundesstaaten:

Mehr zum Senatsrennen in Texas: Jung, links, christlich – James Talarico greift in Texas an

Mehr zu den Senatswahlen in Alaska: In Alaska tritt Dan Sullivan gegen Dan Sullivan an und wird von Dan Sullivan unterstützt

Repräsentantenhaus

Von den 435 Sitzen im House halten die Republikaner 219 (inkl. einem Unabhängigen, der meistens mit den Republikanern abstimmt), die Demokraten 214, zwei Sitze sind vakant. Da einer der vakanten Sitze (Floridas 20. Distrikt) mit grosser Wahrscheinlichkeit an die Demokraten geht, müssen sie, um eine Mehrheit von 218 Sitzen zu erreichen, drei Sitze gutmachen.

Gemäss dem Cook Political Report ist in 43 Wahlkreisen das Rennen noch offen, und in weiteren 31 Wahlkreisen ist trotz klarer Tendenz eine Überraschung möglich. 185 Sitze sind mehr oder weniger in den Händen der Demokraten, die restlichen 176 in jenen der Republikaner.

Wie der Cook Political Report die Rennen im House derzeit einstuft (Stand 6.10.26). Bild: Screenshot cookpolitical.com

Historisch gesehen verliert die Partei des Präsidenten in den allermeisten Fällen an Sitzanteilen in den Midterms. Dass die Demokraten im House die Mehrheit erlangen, gilt als wahrscheinlicher als dass sie dies im Senat tun. Im House stehen mehr Sitze zur Wahl und der Vorsprung der Republikaner ist kleiner. Trotzdem gibt es noch einige Unbekannte im Wahlkampf.

Gerrymandering

Im Vorfeld der Zwischenwahlen rief Donald Trump republikanisch regierte Bundesstaaten dazu auf, ihre Wahlkreise für das Repräsentantenhaus neu zu zeichnen. Dies mit der klaren Absicht, die Distrikte so zu gestalten, dass die eigene Partei in den Wahlen einen Vorteil erhält – auch bekannt als Gerrymandering.

Was ist Gerrymandering? Die Wahlkreise in den US-Bundesstaaten werden alle zehn Jahre neu gezeichnet, um sie an die sich verändernden demografischen Gegebenheiten anzupassen. In den meisten Bundesstaaten übernehmen dies die jeweils regierenden Parteien. Werden Wahlkreise so gezeichnet, dass sie zum klaren Vorteil einer Partei sind, nennt man dies Gerrymandering. Statt dass Bürgerinnen und Bürger ihre Vertreter wählen, suchen sich Politikerinnen und Politiker ihre Wählerinnen und Wähler aus.

Gerrymandert man die Wahlkreise geschickt, können aus Minderheiten Mehrheiten werden. Bild: comments://703014655/2959678

Beflügelt von Urteilen des Supreme Court führten mehrere Bundesstaaten ein «Redistricting» durch. Als Gegenreaktion verkündete der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, ebenfalls Gerrymandering in seinem Bundesstaat vorantreiben zu wollen.

Das Resultat: eine unübersichtliche Situation. Während in den einen Bundesstaaten die Gerichte das Gerrymandering stoppten, wurde es in anderen durchgewunken. In manchen besteht noch kein endgültiger Entscheid über die Wahlkreise des Repräsentantenhauses. Zwei Monate vor den Wahlen.

Wie die New York Times schreibt, könnten die Republikaner im November mit 2 bis 11 zusätzlichen Sitzen im Repräsentantenhaus rechnen.

Briefwahl

Schon vor den Präsidentschaftswahlen 2020 war die Briefwahl Donald Trump ein Dorn im Auge. Während der Corona-Pandemie nutzten viele, mehrheitlich Wähler der Demokraten, die Möglichkeit, per Post zu stimmen. Weil Trump seine Niederlage 2020 nicht anerkennen wollte, baute er das Narrativ auf, dass die Briefwahl für massenhaften Betrug benutzt worden sei. Trump und seine Verbündeten scheiterten nach der Wahl 2020 mit zahlreichen Klagen. Belege für einen systematischen Wahlbetrug, der das Wahlergebnis hätte verändern können, wurden nicht erbracht. Trotzdem verfing das Narrativ über seine Basis hinaus.

Im Vorfeld der Midterms 2026 versuchen die Republikaner auf verschiedenen Wegen die Briefwahl zunehmend einzuschränken, wobei unter anderem die Post eine wichtige Rolle spielen sollte. Nachdem der Supreme Court Trumps Vorhaben stoppte, forderte der US-Präsident jüngst Wählerinnen und Wähler dazu auf die Briefwahl zu nutzen. Das Resultat ist zusätzliche Verwirrung und Rechtsunsicherheit rund um die Briefwahl.