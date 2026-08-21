trüb und nass16°
DE | FR
burger
International
USA

Melania Trump wieder in der Öffentlichkeit – nach einem Monat

Melania Trump ist zurück: «Ihr habt mich vermisst – hier bin ich!»

First Lady Melania Trump hat sich nach einer mehrwöchigen Abwesenheit in der Öffentlichkeit mit einem scherzhaften Satz zurückgemeldet.
21.08.2026, 11:5221.08.2026, 11:52

«Ich habe gehört, ihr habt mich vermisst. Hier bin ich!», begrüsste die 56-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) Gäste im Rosengarten des Weissen Hauses. Ihre Worte lösten beim Publikum, unter ihnen auch US-Präsident Donald Trump, fröhliches Gelächter aus.

Seit Jahren wird darüber spekuliert, wie eng oder fern sich die Trumps als Ehepaar sind. So bleibt jede etwas längere Abwesenheit Melanias meist nicht unkommentiert. In den vergangenen Tagen warfen Medien ein Schlaglicht auf die enge Arbeitsbeziehung zwischen Donald Trump und seiner 35 Jahre alten Assistentin Natalie Harp, die als eine der loyalsten und treuesten Begleiterinnen des US-Präsidenten gilt.

Trump und Natalie, sein «menschlicher Drucker»
Analyse
Trump und Natalie, sein «menschlicher Drucker»

Die Trumps treten Hand in Hand vor die Kameras

Nun trat das Präsidentenpaar im Rosengarten Hand in Hand vor die Kameras. Melania Trump war US-Medienberichten zufolge seit dem WM-Finale am 19. Juli nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. So habe sie nicht an der Trauerfeier für Senator Lindsey Graham teilgenommen, auch nicht am nachgeholten Gala-Dinner der US-Presse in Washington.

Anlass des Auftritts war die Erweiterung ihrer Initiative «Fostering the Future», die Kindern aus Pflegefamilien ein Studium ermöglichen soll. (hkl/sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Wusu
21.08.2026 12:02registriert Juli 2022
..nicht wirklich 🙄
232
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lohner
21.08.2026 12:17registriert August 2025
«Ich habe gehört, ihr habt mich vermisst. Hier bin ich!»

Nein, ich habe sie nicht vermisst. Donald täte eine Medienabwesenheit auch gut. Hättest ihn mitnehmen sollen.
243
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hää Was
21.08.2026 12:02registriert Juli 2026
Von A bis Z alles nur Show.
223
Melden
Zum Kommentar
11
CDU-Politiker spendete an AfD – Klingbeil fordert von Merz Konsequenzen
Ein CDU-Kommunalpolitiker aus Sachsen-Anhalt spendet 10'000 Euro an die AfD und empfiehlt sie zur Wahl. SPD-Chef Klingbeil hält den Koalitionspartner dazu an, den Vorfall aufzuarbeiten.
Nach der Spende eines CDU-Kommunalpolitikers aus Sachsen-Anhalt an die AfD und einer Wahlempfehlung für die Partei sieht SPD-Chef Lars Klingbeil Klärungsbedarf bei der CDU. «Ich würde als Parteivorsitzender solche Dinge in meiner Partei sehr ernst nehmen und das muss geklärt werden», sagte Klingbeil am Rande eines Wahlkampftermins in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt.
Zur Story