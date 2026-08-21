Melania Trump ist zurück: «Ihr habt mich vermisst – hier bin ich!»

First Lady Melania Trump hat sich nach einer mehrwöchigen Abwesenheit in der Öffentlichkeit mit einem scherzhaften Satz zurückgemeldet.

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«Ich habe gehört, ihr habt mich vermisst. Hier bin ich!», begrüsste die 56-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) Gäste im Rosengarten des Weissen Hauses. Ihre Worte lösten beim Publikum, unter ihnen auch US-Präsident Donald Trump, fröhliches Gelächter aus.

Seit Jahren wird darüber spekuliert, wie eng oder fern sich die Trumps als Ehepaar sind. So bleibt jede etwas längere Abwesenheit Melanias meist nicht unkommentiert. In den vergangenen Tagen warfen Medien ein Schlaglicht auf die enge Arbeitsbeziehung zwischen Donald Trump und seiner 35 Jahre alten Assistentin Natalie Harp, die als eine der loyalsten und treuesten Begleiterinnen des US-Präsidenten gilt.

Die Trumps treten Hand in Hand vor die Kameras

Nun trat das Präsidentenpaar im Rosengarten Hand in Hand vor die Kameras. Melania Trump war US-Medienberichten zufolge seit dem WM-Finale am 19. Juli nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. So habe sie nicht an der Trauerfeier für Senator Lindsey Graham teilgenommen, auch nicht am nachgeholten Gala-Dinner der US-Presse in Washington.

Anlass des Auftritts war die Erweiterung ihrer Initiative «Fostering the Future», die Kindern aus Pflegefamilien ein Studium ermöglichen soll. (hkl/sda/dpa)