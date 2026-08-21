Belagschäden: Auf der A1 braucht es zwischen Zürich und Bern Geduld

Belagschäden zwischen Wangen an der Aare BE und Luterbach SO haben am Freitagmorgen den Pendlerverkehr auf der Autobahn A1 beeinträchtigt. Richtung Bern war nur eine Fahrspur offen.

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Ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen des TCS. Nach Angaben der Organisation mussten die Verkehrsteilnehmer mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde rechnen. Über die Dauer der Einschränkung gab es zunächst keine Angaben.

Die Belagschäden wurden nach Regenfällen in der Nacht festgestellt. Die Ausfahrt in Wangen an der Aare war zwischen Donnerstag 23 Uhr und Freitag 5 Uhr gesperrt, wie der Polizeisprecher sagte. (dab/sda)