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Trump präsentiert neue Präsidentenmaschine aus Katar

Das VC-25B-Brückenflugzeug der Luftwaffe, aufgenommen auf der Joint Base Andrews in Maryland, USA.
Das VC-25B-Brückenflugzeug der Luftwaffe, aufgenommen auf der Joint Base Andrews in Maryland, USA.Bild: US Air Force

Trump präsentiert neue Präsidentenmaschine aus Katar

US-Präsident Donald Trump hat ein neues Präsidentenflugzeug vorgestellt. Die von Katar geschenkte Boeing soll als Übergangslösung dienen, bis die neuen Air Force One-Maschinen von Boeing fertiggestellt sind.
19.06.2026, 22:4319.06.2026, 22:43

Donald Trump hat auf dem Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews die neue Präsidentenmaschine präsentiert, wie «CNN» berichtet. Es handelt sich um eine luxuriöse Boeing aus Katar, die in den Farben Rot, Weiss und Blau lackiert wurde und den Schriftzug «United States of America» trägt.

Das Flugzeug soll die beiden bisherigen Air Force One-Maschinen ersetzen, die seit 1990 im Einsatz stehen, bis Boeing die neuen Präsidentenflugzeuge voraussichtlich in rund zwei Jahren ausliefert. Trump hatte sich in den vergangenen Monaten mehrfach über die Verzögerungen beim Boeing-Projekt beklagt.

Auffällig ist auch das neue Design: Die Maschine verzichtet auf das hellblaue Farbschema, das einst von Jacqueline Kennedy eingeführt wurde und über Jahrzehnte das Erscheinungsbild der Air Force One prägte. Stattdessen trägt das Flugzeug nun einen dunkelblau-weissen Rumpf mit roten Streifen.

Nach Angaben der US-Luftwaffe wird das Flugzeug in Kürze sogenannte «Commissioning Flights» absolvieren. Dabei handelt es sich um letzte Testflüge, mit denen die Umrüstung überprüft wird. Die Maschine war im vergangenen Jahr vom Pentagon übernommen und in den vergangenen Monaten für den Einsatz als Präsidentenflugzeug vorbereitet worden. Anders als bei den neuen Boeing-Maschinen blieb die luxuriöse Innenausstattung dabei weitgehend unverändert.

Die Vorstellung des Flugzeugs dürfte auch politisch für Diskussionen sorgen. Bereits die Annahme des kostspieligen Geschenks aus Katar hatte in den USA Kritik ausgelöst. (mke)

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