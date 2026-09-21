wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
International
USA

Trumps neuer Triumphbogen soll als Militärstützpunkt dienen

US President Donald Trump and FBI Director Kash Patel speak in the Oval Office A model of the Triumph Arch across the Memorial Bridge from the Lincoln Memorial is seen on the Resolute Desk as US Presi ...
Ein Modell des geplanten Triumphbogen in Washington.Bild: www.imago-images.de

Trumps neuer Triumphbogen soll als Militärstützpunkt dienen

21.09.2026, 07:5021.09.2026, 07:50

Der von US-Präsident Donald Trump geplante riesige Triumphbogen in Washington soll nach Angaben des Republikaners auch als Militärstützpunkt dienen. Dort könnten viele Drohnen gelagert und bei Bedarf rasch eingesetzt werden, zudem liessen sich dort Scharfschützen postieren, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Auch könnten in dem Komplex grosse Mengen Munition für die Scharfschützen gelagert werden. «Es wird in der ganzen Welt keine solche Einrichtung geben», schrieb Trump weiter.

Bislang war bei dem geplanten Bau eher die Rede von einer neuen Touristenattraktion für die Hauptstadt gewesen, inklusive Aussichtsplattform auf dem Dach. Dass nun Drohnen und Scharfschützen Vorrang haben sollen, begründete Trump mit einer angeblichen Bitte des Militärs und «Gründen der nationalen Sicherheit». Details dazu nannte er nicht. Offen blieb auch, ob die Umwidmung des Triumphbogens neue Genehmigungsverfahren nötig macht.

Höher als der Pariser Arc de Triomphe

Kritikern werfen dem 80-jährigen Präsidenten vor, sich mit dem Triumphbogen vor allem selbst ein Denkmal setzen und im Stadtbild der Hauptstadt verewigen zu wollen. US-Medien sprechen bisweilen spöttisch vom «Arc de Trump». Vorigen Plänen zufolge soll der Triumphbogen gut 76 Meter hoch werden. Der 1836 fertiggestellte Arc de Triomphe in Paris misst rund 50 Meter.

US President Donald Trump holds a model of the planned Triumph Arch as he speaks ahead of a dinner to raise money for his ballroom extension in the East Room of the White House in Washington, DC, on W ...
Hier stellt der US-Präsident Donald Trump die Pläne für den Triumphbogen vor.Bild: www.imago-images.de

Geplant ist das Bauwerk am Rande des Hauptstadtbezirks District of Columbia auf einem Kreisel, von dem aus die Arlington Memorial Bridge zum Lincoln Memorial führt. Früheren Äusserungen Trumps zufolge schwebt ihm der «GRÖSSTE und SCHÖNSTE Triumphbogen weltweit» vor.

Über die Kosten und Finanzierung des Triumphbogens ist bislang kaum etwas bekannt. US-Medienberichte zitierten Schätzungen, wonach der Bau zwischen 100 und 250 Millionen US-Dollar kosten könnte – also bis zu 217 Millionen Euro. Ein Ausbau als militärische Einrichtung dürfte nochmals deutlich teurer werden.

Drohnenstützpunkt in Einflugschneise des Flughafens?

Die «Washington Post» wies darauf hin, dass es kaum vorstellbar sei, das Bauwerk zu einem Drohnen-Stützpunkt zu machen, auch weil es in der Nähe des Reagan-Hauptstadtflughafens stehen würde – Luftlinie nur gut drei Kilometer von der nördlichen Landebahn entfernt. Flugzeuge nutzen häufig die Einflugschneise über dem Fluss Potomac am Westrand der Hauptstadt.

«Wahrscheinlich rechtswidrig»: Höchster US-Richter kritisiert Trumps Ballsaal
«Wahrscheinlich rechtswidrig»: Höchster US-Richter kritisiert Trumps Ballsaal

Der demokratische Abgeordnete Don Beyer aus dem angrenzenden Bundesstaat Virginia, wo auch der Hauptstadtflughafen liegt, nannte Trumps Plan «bescheuert, gefährlich und nicht praktikabel». Der Republikaner gehe wohl davon aus, dass er vor Gericht verlieren werde und bemühe sich daher schon um einen neuen Vorwand für den Bau des Triumphbogens. Die militärische Begründung sei «natürlich idiotisch», schrieb Beyer auf der Plattform X.

Neuer Ballsaal soll ebenfalls der nationalen Sicherheit dienen

Auch bei einem anderen von Trump vorangetriebenen Projekt, dem Bau eines riesigen Ballsaals am Weissen Haus, gab der Präsident nach Rückschlägen vor Gericht an, dass es sich eigentlich um ein Vorhaben handle, das für das Militär und die nationale Sicherheit wichtig sei. Bei solchen Projekten hat der Präsident freiere Hand – und könnte der Justiz womöglich ein Schnippchen schlagen. Um dem Ballsaal Platz zu machen, wurde der historische Ostflügel des Weissen Hauses abgerissen. Der Neubau läuft bereits auf Hochtouren.

Auf dem Rasen im Süden des Weissen Hauses lässt Trump zudem einen Hubschrauberlandeplatz bauen. Geplant ist auch ein unterirdisches Besucherzentrum am Weissen Haus, in dem Touristen, Reisegruppen und Besucher von Grossveranstaltungen künftig vor Betreten des Geländes Sicherheitskontrollen durchlaufen sollen. (pem/sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Nach Ballsaal und einem Riesen-Triumphbogen hat Trump das nächste Projekt im Visier
Nach Ballsaal und einem Riesen-Triumphbogen hat Trump das nächste Projekt im Visier
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
250 Jahre USA in 50 Bildern
1 / 52
250 Jahre USA in 50 Bildern

Am 4. Juli 1776 verabschiedet der Kontinentalkongress die von Thomas Jefferson verfasste Unabhängigkeitserklärung. Dieses Ereignis markiert den Höhepunkt der Amerikanischen Revolution, die bereits 1775 mit dem Unabhängigkeitskrieg der 13 Kolonien gegen die britische Kolonialmacht begonnen hatte.
quelle: wikimedia
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die skurrilsten Momente von Trumps zweitem Midterm-Event
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Regierungstruppen im Jemen erobern Gebiete von Huthi zurück
Im Jemen gehen die schweren Kämpfe zwischen der Huthi-Miliz und Truppen der international anerkannten Regierung weiter. Diese eroberten im Westen der Provinz Tais mehrere Gebiete von den Huthi zurück, wie es aus Kreisen der Regierungstruppen hiess. Die bergige Region überblickt die wichtige Meerenge Bab al-Mandab. In den umkämpften Gebieten gebe es aber weder für die Huthi noch für die Regierungstruppen und ihre Verbündeten einen Durchbruch oder einen strategischen Erfolg. Auch Beobachter in Tais sprachen von einem «Hin und Her» bei den Gefechten ohne bedeutende Fortschritte.
Zur Story