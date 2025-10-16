wechselnd bewölkt11°
International
USA

Trump plant einen Triumphbogen in Washington zu Ehren von sich selbst

US-Präsident Donald Trump hat ein Modell für einen Triumphbogen in der Hauptstadt Washington vorgestellt – und schwärmt in höchsten Tönen davon.
16.10.2025, 13:0616.10.2025, 13:09

Bei einem Spendendinner für den von ihm geplanten Ballsaal auf dem Gelände des Weissen Hauses präsentierte er Medienberichten zufolge Pläne für den Bau eines Monuments ähnlich dem Arc de Triomphe in Paris. «Es wird wirklich wunderschön werden», zitierte der Sender CNN Trump, «ich glaube, es wird fantastisch werden».

President Donald Trump addresses a dinner for donors who have contributed to build the new ballroom at the White House, Wednesday, Oct. 15, 2025, in Washington. (AP Photo/John McDonnell) Donald Trump
Trump zeigt ein Modell des Triumphbogens.Bild: keystone

Bei der Veranstaltung am Mittwoch (Ortszeit) waren den Berichten zufolge unter anderem Vertreter von Tech-Firmen wie Amazon, Apple, Meta, Google und Microsoft anwesend. Trump habe ihnen verschieden grosse Modelle eines weissen Bogens mit einem goldenen Engel darauf gezeigt. Am besten gefalle ihm das grösste davon, zitierten ihn US-Medien.

epa12456685 A model of the Triumph Arch across the Memorial Bridge from the Lincoln Memorial is seen on the Resolute Desk as US President Donald Trump (not pictured) responds to a question from the ne ...
So könnte das Monument aussehen.Bild: keystone

Offizielle Pläne noch nicht bekannt

Das Bauwerk soll den Berichten zufolge auf einer Verkehrsinsel in einer Achse mit dem historischen Lincoln Memorial auf der gegenüberliegenden Seite der Arlington Memorial Bridge entstehen. Anlass für den Bau sei der 250. Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten am 4. Juli 2026. Offizielle Pläne des Weissen Hauses gibt es noch nicht. Wann genau mit dem Bau begonnen werden soll und wer diesen finanziert, war zunächst unklar.

Trump stellte das Modell für den von US-Medien als «Arc de Trump» betitelten Bogen Berichten zufolge bereits vor dem Dinner am Mittwoch im Oval Office aus. Auf die Frage eines Journalisten, für wen das Bauwerk sei, habe er auf sich gezeigt und geantwortet:

«Für mich.»

Trump gestaltet Weisses Haus um

Trump lässt das Weisse Haus nach seinen Wünschen umgestalten. Er liess das Oval Office aufpolieren und betont jetzt den Goldglanz. Im Rosengarten wich eine Rasenfläche einem Steinplatten-Sitzbereich. Der geplante Ballsaal soll im Ostflügel des Gebäudekomplexes entstehen. Der Saal soll nach Angaben der Regierung Platz für 900 Personen bieten und rund 200 Millionen Dollar (etwa 159 Millionen Franken) kosten. Kritiker des Projekts halten Trump Pomp und Geltungssucht vor. (dab/sda/dpa)

avatar
Fakten_Checker
16.10.2025 13:20registriert September 2025
In der Schweiz hätte schon lange jemand, betreffend Trump, eine Gefährdungsmeldung bei der KESB gemacht.
541
avatar
ImmerMitderRuhe
16.10.2025 13:16registriert Februar 2023
Das Alter ist ein Verstärker für negative Charaktereigenschaften, sagt man.
441
avatar
Ameo
16.10.2025 13:10registriert Oktober 2025
Wenn er das umsetzt und ich wäre der nächste demokratische Präsident, würde ich das Ding gleich wieder einstampfen lassen.
431
