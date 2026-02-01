bedeckt
DE | FR
burger
International
USA

«Arc de Trump»: Trump will einen Riesen-Triumphbogen bauen

epa12621793 Memorial Circle (foreground), where US President Donald Trump hopes to build a Triumphal Arch, in Arlington, Virginia, USA, 02 January 2026. Trump said construction on the arch, which wo ...
Der Memorial Circle in Washington: Hier will Donald Trump sein nächstes opulentes Denkmal errichten.Bild: keystone

«Arc de Trump»: Trump will einen Riesen-Triumphbogen bauen

Präsident Donald Trump hat seine Pläne für einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt Washington konkretisiert und ein riesiges Bauwerk in Aussicht gestellt.
01.02.2026, 06:2901.02.2026, 06:29

Dieses solle wie der Triumphbogen in Paris sein, sagte der Republikaner vor Journalisten auf einem Flug nach Florida. Es gebe an vielen Orten Triumphbögen, er wolle, dass in Washington der grösste entstehe. «Wir sind die grösste und mächtigste Nation», sagte er. Ein Komitee solle sich mit dem Projekt befassen.

Der Triumphbogen reiht sich ein in Architektur-Projekte, mit denen Trump das Gesicht von Washington prägen will. Gerade wird auf dem Gelände des Weissen Hauses ein opulenter Ballsaal gebaut. Dafür liess Trump einen Bereich abreissen, was zu Kritik führte.

French farmers park their tractor in front of the Arc de Triomphe to protest against the Mercosur trade alliance with South America countries but also EU farming policy or mass cull of cows ordered to ...
Das französische Vorbild Trumps: Der Arc de Triomphe in Paris.Bild: keystone

Bericht: 76 Meter hoch

Einem Bericht der «Washington Post» zufolge gibt es einen Plan, nach dem der Triumphbogen 76 Meter hoch werden soll. Der Pariser Arc de Triomphe, der 1836 fertiggestellt worden war, misst rund 50 Meter. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen Architekturexperten Kritik an der Höhe des geplanten Bogens in Washington geäussert haben, weil er sich nicht in das Bild der umliegenden Bauten einfüge. Zugleich führt die Zeitung aus, dass einige Historiker einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt befürworteten. Einen Zeitplan nannte Trump vor den Journalisten nicht.

Erstmals hatte er im Oktober über die Triumphbogen-Pläne gesprochen. US-Medien betitelten den Bogen als «Arc de Trump».

Vor etwa einer Woche hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social drei verschiedene Entwürfe für den Bogen gepostet – darunter einen mit reichlich Goldverzierung. Das ist ein Markenzeichen Trumps. Er hatte schon das Oval Office im Weissen Haus mit Gold neu ausschmücken lassen.

Kritiker werfen Trump Geltungssucht vor

Trump liebt offensichtlich den Gold-Look, was sich auch bei dem grossen Ballsaal auf dem Gelände des Weissen Hauses niederschlagen wird. Kritiker dieses Projekts halten Trump Pomp und Geltungssucht vor. Die Zeitschrift «New York Magazine» hatte vor Monaten kommentiert: «Trump verwandelt das Weisse Haus in Mar-a-Lago.» Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago ist für üppiges Design mit Gold-Elementen bekannt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
US-Regierung veröffentlicht neue Bilder von Andrew
Erneut taucht Andrew Mountbatton-Windsor in Epstein-Dokumenten auf. Samt neuen Fotos, die ihn mit einer vermutlich weiblichen Person zeigen.
Das US-Justizministerium hat am Freitag Millionen neue Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht. Sie enthalten unter anderem Details, die den britischen Ex-Prinzen Andrew weiter in Bedrängnis bringen.
Zur Story