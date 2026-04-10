Triumphbogen in Washington: So soll das Bauwerk aussehen. Bild: Harrison Design

Trumps Triumphbogen: Erste Entwürfe für Bauwerk in Washington

Donald Trump will einen gigantischen Triumphbogen in Washington errichten. Nun gibt es Pläne, wie genau das Bauwerk aussehen soll.

Julian Alexander Fischer / t-online

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Die Administration von US-Präsident Donald Trump hat neue Entwürfe für den geplanten Triumphbogen in der Hauptstadt Washington D.C. veröffentlicht. Das Monument soll eine Höhe von 76 Meter vorweisen und auf dem Memorial Circle in der Nähe des Nationalfriedhofs Arlington errichtet werden. Das Projekt ist anlässlich des 250. Jubiläums der Vereinigten Staaten in diesem Jahr geplant.

Die Entwürfe wurden vom Architekturbüro Harrison Design erstellt. Sie zeigen eine goldene Inschrift mit der Aufschrift «Eine Nation unter Gott» auf dem Bogen, auf dem eine geflügelte Freiheitsstatue thront. Auf vier Sockeln um den Bogen herum sind vier goldene liegende Löwen platziert.

In der Vergangenheit kursierten bereits mehrere Entwürfe, jetzt reichte die Regierung zum ersten Mal offizielle Pläne bei der Kommission für Bildende Künste ein. Das Beratergremium für architektonische Angelegenheiten der Stadt hatte Trump in der Vergangenheit bereit mit Verbündeten besetzt.

Widerstand gegen Trumps Pläne

Allerdings ist für die Bebauung des Memorial Circles eine Genehmigung des Kongresses notwendig. Der Widerstand gegen das Projekt ist aber gross. Militärveteranen und Denkmalschützer haben bereits gegen das Projekt geklagt. Auch die Bürgerrechtsorganisation Public Citizen versucht, das Projekt zu stoppen, bis die Regierung die Zustimmung des Kongresses und der zuständigen Bundesgremien erhält. Die Demokraten schlossen sich der Klage im vergangenen Monat an.

Kritisiert wird insbesondere, dass das Bauwerk wichtige Aussichten beim Besuch des Nationalfriedhofs Arlington versperren und die Wirkung benachbarter Denkmäler beeinträchtigen würde. Der Triumphbogen würde mit seiner Höhe von 76 Metern das 50 Meter hohe Vorbild in Paris deutlich überragen.

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