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Pünktlich zum US-Jubiläum: Rechtsextreme marschieren durch Washington

Video: twitter/cpf

Pünktlich zum US-Jubiläum: Rechtsextreme Gruppierung marschiert durch Washington

04.07.2026, 21:2504.07.2026, 21:42

Mitglieder der nationalistischen US-Gruppierung «Patriot Front» sind am 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit durch die US-Hauptstadt Washington marschiert. Fotos und Videos in sozialen Medien zeigten Dutzende maskierte Menschen mit Fahnen vor dem Hauptbahnhof Union Station und im Viertel Capitol Hill. Laut «Washington Post» marschierten Hunderte uniformierte Mitglieder der Gruppierung in Richtung des Kapitols.

«Das Metropolitan Police Department verfolgt die heute Morgen im Viertel Eastern Market stattgefundenen Vorfälle, die unter das Recht auf freie Meinungsäusserung fielen», teilte die örtliche Polizeibehörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Trotz des Rechts «jedes Einzelnen, seine Meinung friedlich zu äussern», wollen sich die Beamten für die öffentliche Sicherheit der Einwohner und Besucher der Hauptstadt einsetzen. An diesem Samstag feiern die USA ihren 250. Geburtstag.

In this image provided by Mark Sherman, members of the group Patriot Front wear masks as they march through Washington before Independence Day events honoring the nation&#039;s 250th anniversary, Satu ...
Bild: keystone

Die «Patriot Front» (Patriotische Front) ist nach Angaben der Anti-Diskriminierung-Organisation (ADL) und des gemeinnützigen Southern Poverty Law Centers (SPLC) eine rechtsextreme und neonazistische Gruppierung. Sie entstand im August 2017 als Abspaltung der Organisation «Vanguard America» nach rassistischen Ausschreitungen in Charlottesville im Bundesstaat Virginia. Ziel der Gruppierung ist die Errichtung eines weissen Ethnostaates. Die Organisation fällt demnach durch straff durchorganisierte, teils unangemeldete Aufmärsche auf. (sda/dpa)

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