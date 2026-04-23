David Anthony Burke, bekannt als D4vd, am 20. April 2026 in Los Angeles, USA – vier Tage nach seiner Festnahme. Bild: keystone

Musiker D4vd und die Leiche im Kofferraum – dieser Fall bewegt die USA

Der US-Musiker D4vd gerät nach dem Fund einer toten Minderjährigen in seinem Auto ins Visier der Ermittler. Während sich Hinweise und Vorwürfe verdichteten, blieb lange unklar, was genau geschehen ist.

Helen Kleinschmidt Folge mir

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Der US-Musiker D4vd ist laut des Bezirksstaatsanwalts von Los Angeles für einen «schrecklichen und grauenhaften» Mord an der Minderjährigen Celeste Rivas Hernandez verantwortlich.

Doch bis es zur Mordanklage kam, waren sieben Monate nach dem Fund der Leiche vergangen – trotz zahlreicher Indizien und eines Obduktionsberichts.

Wieso dauerten die Ermittlungen so lange, und was wird dem Sänger konkret vorgeworfen? Die wichtigsten Erkenntnisse zum Fall D4vd im Überblick.

Das ist David Anthony Burke

David Anthony Burke, wie D4vd mit vollem Namen heisst, ist 2005 in New York geboren. Aufgewachsen ist er in einem christlichen Haushalt in Houston, Texas. Anfang 2020 begann er damit, das Spiel «Fortnite» zu streamen und Videos auf YouTube zu veröffentlichen. Nebenbei macht er Musik. Zwei Jahre später gelang ihm der Durchbruch als Sänger, als seine Single «Romantic Homicide» (deutsch: «romantischer Mord», also in etwa das, was ihm heute vorgeworfen wird) auf TikTok viral ging. Die Single wurde auf Spotify inzwischen 1.8 Milliarden Mal gestreamt, insgesamt hat D4vd auf der Plattform 22.4 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer.

2023 war D4vd Opener bei der US-amerikanischen Sängerin SZA. Im August 2025 startete er seine eigene Tour, geplant waren Termine in Amerika, Europa, Australien und Südamerika. Die Tour nahm jedoch ein schnelles Ende, als am 8. September herauskam, dass man in seinem Tesla den stark verwesten und zerstückelten Leichnam einer Minderjährigen – Celeste Rivas Hernandez – gefunden hat. Daraufhin wurden zahlreiche Tour-Termine gestrichen, auch ein geplantes Konzert im Zürcher Club X-tra.

US-Sänger D4vd trat im Sommer 2024 am Montreux Jazz Festival in der Schweiz auf. Bild: keystone

Viele Fans des 21-Jährigen sind davon überzeugt, dass dieser vom Tod besessen sei. So habe er an Konzerten immer wieder eine Art Beerdigung abgehalten, inklusive aufgebahrter Särge und Kondolenzbücher.

Burke inszeniert in seinen Songs immer wieder Gewalt – und greift das Thema auch in seinem Merch auf. Nach dem Leichenfund hat D4vd im September vergangenen Jahres einen umstrittenen Fanartikel mit dem Titel «Bloody Shirt» von seiner offiziellen Website entfernt.

Das wird ihm vorgeworfen

Am 16. April 2026 wurde der Musiker wegen des Verdachts festgenommen, die damals 14-jährige Celeste getötet zu haben. Ihre Leiche wurde in einem Tesla gefunden, der auf D4vd zugelassen war.

Der Bezirksstaatsanwalt des Los Angeles County, Nathan Hochman, hat offiziell Anklage gegen den Sänger erhoben. Burke wird vorgeworfen, das Mädchen «heimtückisch», aus Gründen der Habgier und zur Verdeckung einer anderen Straftat ermordet zu haben.

Burke wurde vor einer Woche festgenommen. Bild: keystone

Der Musiker habe mit der Minderjährigen eine missbräuchliche sexuelle Beziehung gehabt, sagte Hochman. Als das Mädchen dessen kriminelles Verhalten aufdecken wollte und damit Burkes Musikkarriere zu zerstören drohte, habe der Sänger mutmasslich den Mord begangen, die Leiche zerstückelt und in seinem Auto verstaut.

Burkes Anwaltsteam bekräftigte in einer am selben Tag veröffentlichten Erklärung seine Unschuld. «Die tatsächlichen Beweise in diesem Fall werden zeigen, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat und nicht die Ursache für ihren Tod war», heisst es in dem Schreiben. «David wurde lediglich unter Verdacht festgenommen. Wir werden Davids Unschuld mit aller Kraft verteidigen.»

Das ist Celeste Rivas Hernandez

Celeste Rivas Hernandez wäre heute 15 Jahre alt – einen Tag nach ihrem 15. Geburtstag wurde sie im Kofferraum des Teslas entdeckt. Doch zu diesem Zeitpunkt war sie bereits seit längerer Zeit tot, gaben Behördenvertreter bekannt.

Sie lebte in Lake Elsinore, rund 120 Kilometer von Hollywood entfernt. Laut dem Online-Portal TMZ ging die Polizei immer wieder Hinweisen zu Ausreissversuchen der Teenagerin nach. Ein «zerrüttetes Elternhaus» habe sie mehrfach dazu bewegt, von zu Hause wegzulaufen.

Eine Gedenkstätte für Celeste Rivas Hernandez in Lake Elsinore, ihrer Heimatstadt. Bild: keystone

Im April 2024 sei Celeste von ihrer Familie erneut als vermisst gemeldet worden. Am 23. April sei sie laut Hochman zu Brukes Haus in den Hollywood Hills gegangen, schreibt BBC. Danach habe man sie nicht mehr lebend gesehen.

Das ist die Todesursache

Die Todesursache der Teenagerin stellten Gerichtsmediziner bereits am 9. Dezember 2025 fest. Eine Obduktion hatte ergeben, dass Celeste an den Folgen mehrerer Stichwunden verstorben ist. Der Bericht stuft den Tod als Mord ein.

Die Minderjährige wies Stichwunden an ihrem Bauch und ihrer Brust auf, schreibt BBC unter Berufung auf den Obduktionsbericht. Ihr Körper sei in einer schwarzen Reissverschlusstasche gefunden worden.

Darum dauerte es so lange, bis D4vd festgenommen wurde

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen schon lange vor dem Fund der Leiche getötet wurde. Nach dem Fund vergingen noch einmal mehr als sieben Monate, bis Burke festgenommen wurde.

Zunächst wurde der Fall offiziell nicht als Tötungsdelikt behandelt. Den Behörden wurde gestattet, die Ergebnisse der Autopsie während laufender Ermittlungen unter Verschluss zu halten.

Der leitende Gerichtsmediziner Dr. Odey Ukpo hatte das kritisiert. Jetzt, nachdem der Obduktionsbericht an die Öffentlichkeit gelang, sagt er:

«Ich bin dankbar, dass diese Informationen nun nach mehreren Monaten veröffentlicht werden können, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die trauernde Familie, die diesen Verlust ertragen muss. Es ist unfassbar, dass sie so lange warten mussten, um zu erfahren, was mit ihrer Tochter geschehen ist.»

Heute wäre Celeste 15 Jahre alt. Bild: keystone

Der Polizeichef von Los Angeles, Jim McDonnell, verteidigte das Vorgehen seiner Behörde. «Wir mussten sicher sein, dass nichts, was wir taten oder sagten, diesen Fall jemals gefährden würde.» Es sei ein Fall, «bei dem man möglichst viele Informationen sammeln muss».

Er fügte hinzu, dass der Zustand der Leiche der Teenagerin die Feststellung ihrer Todesursache verzögert habe, da zwischen ihrem Tod und dem Auffinden ihrer Leiche eine «erhebliche Zeitspanne» vergangen sei. Dadurch seien Beweismittel beschädigt worden oder verschwunden.

Auch Hochman wies auf Probleme in dem Fall hin, die für Verzögerungen gesorgt hatten. Auf Nachfrage der BBC erläuterte er Schwierigkeiten bei der Befragung zahlreicher Personen, von denen einige nicht kooperativ gewesen seien.

Diese Indizien gab es

Celestes Mutter sagte gegenüber TMZ, dass sie sofort befürchtet hatte, dass es sich bei der gefundenen Leiche um ihre Tochter handeln könnte. Sie habe auch gewusst, dass Celeste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einem Typ namens David in einer Beziehung gewesen sei.

Auch die Öffentlichkeit sammelte Indizien. Im Netz kursierten zahlreiche Fotos und Videos, die Burke und Celeste gemeinsam zeigten. Beide hätten das gleiche Tattoo – den Schriftzug «Shhh» – auf dem Finger gehabt.

Zudem wiesen Nutzerinnen und Nutzer auf einen 2023 geleakten Song von D4vd hin, der von einer Person namens Celeste handelte. Er sei von ihr besessen, heisst es in den Songzeilen. Weiter sollen Discord-Nachrichten angeblich zeigen, dass sich die beiden Anfang 2022 kennengelernt haben. Damals war Celeste elf Jahre alt.

Das droht D4vd nun

Dem Sänger werden im Zusammenhang mit Celestes Tod mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter Mord. Übereinstimmenden US-Berichten zufolge droht D4vd die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Möglichkeit einer Bewährung. Ob die Staatsanwaltschaft die mögliche Höchststrafe beantragt, ist noch offen.