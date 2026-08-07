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Schweizer Armee schliesst Löscheinsatz auf Korsika ab

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Schweizer Armee schliesst Löscheinsatz auf Korsika ab

07.08.2026, 15:3807.08.2026, 15:38
The military personnel on the aid mission ready to set off on a direct support mission to France to assist in the fight against forest fires in Corsica, Locarno - Magadino, Tuesday 28 July 2026..(KEYS ...
Nach über einer Woche sind die Schweizer Einsatzkräfte wieder zurück von ihrem Hilfseinsatz in Korsika.Bild: keystone

22 Einsatzkräfte der Schweizer Armee, die mit drei Super-Puma-Helikoptern die Waldbrände auf Korsika bekämpft haben, sind am Freitag in die Schweiz zurückgekehrt. Sie warfen seit dem 28. Juli 452 Tonnen Löschwasser ab.

Die Armee zog in einer Mitteilung eine positive Bilanz des elftägigen Einsatzes. Das Team habe die französischen Behörden auf deren Wunsch hin insbesondere in schwer zugänglichem Gelände unterstützt und habe einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Waldbrände geleistet. Die Zusammenarbeit habe «ausgezeichnet» funktioniert.

«Der Einsatz war aufgrund der hohen Temperaturen, der starken Hitzeentwicklung und der anspruchsvollen topografischen Bedingungen vor Ort besonders fordernd», schrieb die Armee weiter. Es seien viele wertvolle Erfahrungen gesammelt worden für künftige vergleichbare Einsätze.

Anfang dieser Woche hatte die Armee wegen weiterhin bestehenden Unterstützungsbedarfs ihren Einsatz auf Korsika um vier Tage verlängert. Schweizer Hilfe gab es auch bei den Löscharbeiten an der französischen Atlantikküste. Dort unterstützten Fachkräfte des Feuerwehr- und Rettungsdienstes der Stadt Genf die Löscharbeiten der lokalen Behörden. (sda)

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