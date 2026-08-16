freundlich23°
DE | FR
burger
International
Videos

Marokko nimmt 111 Migranten auf dem Weg nach Ceuta fest

Video: watson/nina bürge

Marokko nimmt 111 Migranten auf dem Weg nach Ceuta fest

16.08.2026, 08:4316.08.2026, 09:12

Die marokkanische Polizei hat am Samstag mindestens 111 Menschen festgenommen. Diese hatten versucht, in die spanische Enklave Ceuta zu gelangen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. In sozialen Netzwerken war zuvor zu einer weiteren Massenüberquerung durch Migranten aufgerufen worden.

Migrants gather on a hill as they attempt crossing from the border town of Fnideq to the Spanish enclave of Ceuta, Saturday, Aug. 15, 2026. (AP Photo) APTOPIX Morocco Spain Ceuta
Migranten versuchen, von der Grenzstadt Fnideq in die spanische Enklave Ceuta zu gelangen.Bild: keystone

Marokko hatte seine Sicherheitsvorkehrungen in den vergangenen Tagen deutlich verstärkt. In Fnideq wurden laut RTVE zusätzliche Sperren aus Stacheldraht und Nato-Draht errichtet. Patrouillenboote überwachen die Küste, Wasserwerfer stehen an der Grenze bereit. Zudem wurden auf den Zufahrtsstrassen zahlreiche Kontrollstellen eingerichtet.

Video: watson/nina bürge

Auch Spanien hatte die Sicherheitsvorkehrungen angesichts der Befürchtungen erhöht. In Ceuta sind inzwischen 880 Beamte der Nationalpolizei im Einsatz – 270 mehr als noch Ende Juli. Unterstützt werden sie von rund 2000 Soldaten und etwa 700 Beamten der Guardia Civil.

(hkl, mit Material von Keystone-SDA)

Marokko warnt vor erneutem Migrationssturm nach Ceuta
Mehr zu Ceuta:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Erdbeben der Stärke 3,9 erschüttert Catania
Ein Erdbeben der Stärke 3,9 hat am Samstag die Gemeinde Linguaglossa am Nordosthang des Vulkans Ätna in der Provinz Catania auf Sizilien erschüttert. Nach Angaben der Rettungskräfte gab es keine Verletzten.
Zur Story