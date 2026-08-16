Video: watson/nina bürge

Marokko nimmt 111 Migranten auf dem Weg nach Ceuta fest

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Die marokkanische Polizei hat am Samstag mindestens 111 Menschen festgenommen. Diese hatten versucht, in die spanische Enklave Ceuta zu gelangen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. In sozialen Netzwerken war zuvor zu einer weiteren Massenüberquerung durch Migranten aufgerufen worden.

Migranten versuchen, von der Grenzstadt Fnideq in die spanische Enklave Ceuta zu gelangen. Bild: keystone

Marokko hatte seine Sicherheitsvorkehrungen in den vergangenen Tagen deutlich verstärkt. In Fnideq wurden laut RTVE zusätzliche Sperren aus Stacheldraht und Nato-Draht errichtet. Patrouillenboote überwachen die Küste, Wasserwerfer stehen an der Grenze bereit. Zudem wurden auf den Zufahrtsstrassen zahlreiche Kontrollstellen eingerichtet.

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Auch Spanien hatte die Sicherheitsvorkehrungen angesichts der Befürchtungen erhöht. In Ceuta sind inzwischen 880 Beamte der Nationalpolizei im Einsatz – 270 mehr als noch Ende Juli. Unterstützt werden sie von rund 2000 Soldaten und etwa 700 Beamten der Guardia Civil.

(hkl, mit Material von Keystone-SDA)