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«Albanien ist nicht zu verkaufen» – Tausende demonstrieren gegen Luxusresort

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In der albanischen Hauptstadt Tirana haben Tausende Menschen gegen ein geplantes Luxusresort von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump, demonstriert. Unter dem Motto «Albanien ist nicht zu verkaufen» protestierten sie gegen das rund 1.2 Milliarden Franken schwere Bauvorhaben auf der Insel Sazan. Kritisiert werden mögliche Umweltschäden und Korruptionsrisiken.

Das Projekt ist Teil eines grösseren Tourismusvorhabens im Gebiet Zvernec nahe der Küstenstadt Vlora und wird von Kushners Unternehmen Atlantic Incubation Partners LLC vorangetrieben. Geplant ist ein Luxusresort auf dem Gelände einer ehemaligen Militärbasis.

Im vergangenen Jahr hatten die albanischen Behörden das Vorhaben beschleunigt, indem sie Kushner den Status eines «strategischen Investors» zusprachen.

Das Vorhaben stösst auf erheblichen Widerstand. Während der Proteste vor Ort, im Gebiet Zvernec, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften.

Die Sonderstaatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit dem Bauprojekt Ermittlungen aufgenommen.

Die albanische Regierung verfolgt seit Jahren das Ziel, ihre Wirtschaft durch den Ausbau des Tourismus zu stärken.

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(emk)

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