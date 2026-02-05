wechselnd bewölkt
TikTok ist Albanien wieder erlaubt

Albanien hebt Tiktok-Sperre wieder auf

05.02.2026, 12:5005.02.2026, 12:50

Das Balkanland Albanien hat die vor weniger als einem Jahr verhängte Sperre des Zugangs zur Video-Plattform Tiktok wieder aufgehoben. Dies beschloss die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama, wie albanische Medien berichteten.

Die Zugangssperre, die am 13. März des Vorjahrs in Kraft getreten war, war für die Dauer von einem Jahr vorgesehen.

In Albanien ist TikTok wieder erlaubt.
bild: shutterstock

Messerstecherei war Auslöser

Auslöser der Massnahme war eine Messerstecherei unter Jugendlichen Ende 2024, bei der ein 14-Jähriger getötet worden war. Die beiden beteiligten Gruppen hatten sich auf Tiktok gegenseitig angefeindet und zu der am Ende tödlichen Schlägerei verabredet.

Die daraufhin verhängte Tiktok-Sperre erwies sich Experten zufolge als weitgehend wirkungslos. Die meisten Albaner umgingen sie durch die Nutzung von Tunneldiensten (VPN), die es ermöglichen, die eigene IP-Adresse zu verbergen. Die Sperre kann umgangen werden, weil der Nutzer nicht als jemand erscheint, der die gesperrte Plattform von Albanien aus anklickt.

Nach einer Einschätzung des privaten Datenanalyseunternehmens Pikasa Analytics mit Sitz in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje hatte sich die Tiktok-Nutzung eine Woche nach Inkrafttreten der Sperre in Albanien kaum verändert. Die Zahl der Postings sei um nur 3,3 Prozent gesunken, die der Video-Aufrufe sogar um 14 Prozent gestiegen, hielt das Unternehmen auf seiner Webseite fest.

Konstruktive Gespräche mit Tiktok-Managern

Ministerpräsident Rama sagte im Dezember des Vorjahrs dem Nachrichtenportal «politico.eu», dass er Gespräche mit Eigentümervertretern der chinesischen Plattform geführt habe, die er als konstruktiv bezeichnete. «Die Sperre war wirksam, weil sie zur Kontaktaufnahme mit Tiktok führte und einige Sicherheitsfeatures brachte, die bisher nicht vorhanden waren», fuhr er fort.

Über die Einzelheiten der erwähnten Sicherheitsvorkehrungen – etwa Filter für Minderjährige oder gegen Hass- und Gewaltinhalte – liegen keine öffentlichen Informationen vor. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Albanien will Zugang zu TikTok sperren ‒ dann ist es so weit

