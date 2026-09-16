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TV-Helikopter stürzt in Los Angeles ab – mehrere Tote

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Beim Absturz eines Hubschraubers, der im Auftrag des Nachrichtensenders NBC Los Angeles im Einsatz war, sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sei eine Journalistin, der Pilot der Maschine und ein Fussgänger, berichtete NBC News unter Berufung auf die Feuerwehr. Mindestens zwei weitere Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, hiess es.

Bei der Berichterstattung über einen Verkehrsunfall ist in Los Angeles ein Hubschrauber von NBC abgestürzt. Bild: Screenshot NBCLA

Der Hubschrauber des Unternehmens Angel City Air sei zum Zeitpunkt des Absturzes im Auftrag des Lokalsenders NBC Los Angeles unterwegs gewesen, um über einen Verkehrsunfall in unmittelbarer Nähe zu berichten. Kurz vor dem Absturz habe der Sender den Kontakt zu den Menschen an Bord verloren, hiess es. Das Hubschrauberunternehmen äusserte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Der Helikopter stürzte den Angaben zufolge am Dienstagabend (Ortszeit) im nordwestlichen Stadtteil Chatsworth zwischen zwei Geschäftsgebäuden auf einen Parkplatz ab und ging in Flammen auf. Mehr als 50 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen, teilte die Feuerwehr mit.

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Tödlicher Verkehrsunfall in der Nähe

In der Nähe habe sich kurz zuvor ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, so die Feuerwehr. Ein Auto war demnach mit einem Linienbus zusammengestossen, dabei seien mindestens zwei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Örtlichen Medien zufolge flogen im Anschluss mehrere Nachrichtensender mit Hubschraubern über die Unfallstelle und berichteten über den Zusammenstoss.

Wie es zu dem Absturz kam, war zunächst nicht bekannt. Der Vorfall wird nach Angaben der Feuerwehr von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB und der Luftfahrtbehörde (FAA) untersucht.

Bürgermeisterin: «Tragische Nacht» für Los Angeles

«Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt den Familien, Freunden und Kollegen der Menschen, die ihr Leben verloren haben», hiess es einer gemeinsamen Mitteilung von NBC Los Angeles und seinem spanischsprachigen Schwesternsender Telemundo 52.

Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sprach von einer «tragischen Nacht» für die Stadt. «Ich bin unseren Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern und Polizeibeamten zutiefst dankbar, die sofort an zwei unglaublich schwierigen Einsatzorten zur Stelle waren», schrieb sie auf der Plattform X. Auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sprach den Angehörigen der Opfer beider Unfälle sein Beileid aus. (dab/sda/dpa)