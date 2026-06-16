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G7-Gipfel: Macron empfängt Politiker und postet Videos mit Musik davon

Video: watson

«Lieblingsmensch» – Macron empfängt Politiker und postet Videos davon mit Songs

16.06.2026, 14:0216.06.2026, 14:10

Liebevoller Humor oder ironischer Seitenhieb? Zur Begrüssung von Deutschlands Regierungschef Friedrich Merz und seiner Frau Charlotte beim G7-Gipfel in Évian hat besonders die von Gastgeber Frankreich eingespielte Musik für Heiterkeit gesorgt.

Auf den Social-Media-Kanälen von Präsident Emmanuel Macron wurde das Lied «Lieblingsmensch» von Namika eingespielt.

Auch die anderen Staats- und Regierungschefs bekamen ein Lied mit Bezug zum jeweiligen Land. So gab es für den britischen Premierminister Keir Starmer und dessen Frau Victoria, Mark Carney und seine Frau Diana Fox und Italiens Staatschefin Giorgia Meloni verschiedene Songs zur Begrüssung. Schau dir die Begrüssungen im Video an:

Video: watson

Während der Deutsche Kanzler und seine Frau auf Macron und dessen Ehefrau Brigitte zuliefen und begrüsst wurden, waren Textzeilen wie «Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment, dafür, dass Du mich so gut kennst» zu hören. Ob dies nun ein Ausdruck der deutsch-französischen Freundschaft oder doch eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist, darüber gibt es in den Kommentaren zum Post sehr unterschiedliche Auffassungen.

Am Morgen hatte Merz vor einer Arbeitssitzung der G7-Gruppe zur Lage in der Ukraine US-Präsident Donald Trump mit einem Geburtstagsgeschenk passend zur Fussball-WM überrascht: Merz überreichte ihm ein Trikot in den Farben der deutschen Fussball-Nationalmannschaft. Spielername: Trump, Nummer: 47. Der Republikaner ist der 47. Präsident der Vereinigten Staaten, wo derzeit – wie auch in Kanada und Mexiko – die Fussballweltmeisterschaft ausgetragen wird. Am Sonntag feierte er seinen 80. Geburtstag. (sda/dpa)

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