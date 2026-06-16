Auch US-Präsident Donald Trump weilt derzeit am G7-Gipfel in Évian. Bild: keystone

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G7-Gipfel: «Klärendes Gespräch» von Trump und Meloni +++ Trump-Selenskyj-Treffen geplant

Im französischen Évian-les-Bains, gleich an der Grenze zur Schweiz, findet vom 15. bis 17. Juni der G7-Gipfel statt. Worum es dabei geht, wer alles kommt und alle News findest du hier im Liveticker.

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Schicke uns deinen Input 14:13 G7 will Druck auf Russland erhöhen Die USA und führende europäische Staaten haben sich beim G7-Gipfel nach Angaben aus der deutschen Delegation darauf verständigt, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen, um zu neuen Verhandlungen über ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu kommen.



Alle G7-Teilnehmer inklusive US-Präsident Donald Trump seien sich einig gewesen, dass sich die Lage der Ukraine auf dem Schlachtfeld deutlich verbessert habe, hiess es nach den Beratungen im französischen Évian aus deutschen Regierungskreisen. «Sie waren sich einig, dass die Unterstützung der Ukraine erhöht werden muss und dass der Druck auf Russland erhöht werden muss.»



Neben Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nahmen an den Beratungen die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada und Japan teil. Die Europäer seien dabei sehr geschlossen aufgetreten, hiess es aus den Regierungskreisen.



«Die Dynamik hat sich geändert, die Ukraine ist in einer Situation der Stärke. Russland kann den Krieg nicht gewinnen, und Russland steht unter Druck. Insofern haben wir eine Änderung in der Tonalität festgestellt.»



Die USA waren bisher alleiniger Vermittler zwischen der Ukraine und Russland. Die Bemühungen Trumps und seiner Regierung um ein Ende des Krieges waren allerdings während des Krieges gegen den Iran zum Erliegen gekommen. Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen sie nun wieder in Gang bringen. Im Fall neuer Verhandlungen wollen die Europäer mit am Tisch sitzen. (sda/dpa) 13:34 Nach Spannungen: «Klärendes Gespräch» zwischen Trump und Meloni Zwischen den beiden habe es am Montagabend ein «klärendes Gespräch» gegeben, hiess es aus Rom. Genaue Details zu Gesprächsinhalten gab es zunächst nicht.



Bekannt ist nur, dass die beiden sich nicht über spezifische Streitpunkte unterhalten haben sollen. Meloni habe die «Einheit des Westens» bekräftigt, die «in dieser Zeit grosser internationaler Krisen absolut notwendig» sei, hiess es aus diplomatischen Kreisen. Dies sei «von beiden Seiten» bekräftigt worden.



Das Verhältnis zwischen Meloni und Trump hatte zuletzt deutlich gelitten. Der US-Präsident hatte die italienische Regierungschefin öffentlich scharf kritisiert, nachdem sie seine verbalen Angriffe auf Papst Leo XIV. als «inakzeptabel» bezeichnet hatte. Auf Meloni angesprochen sagte er damals: «Ich bin schockiert über sie. Ich dachte, sie habe Mut. Ich habe mich geirrt.»



Die rechte Politikerin präsentierte sich zuvor lange Zeit als Brückenbauerin zwischen Europa und den USA. Als einzige europäische Regierungschefin nahm sie an Trumps Amtseinführung in Washington teil. Oftmals wurde sie sogar wegen ihrer guten Kontakte zu dem Republikaner «Trump-Flüsterin» genannt. (sda/dpa)



Nach den jüngsten Spannungen zwischen Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und US-Präsident Donald Trump haben sich beide am Rande des G7-Gipfels in Évian um Beschwichtigung bemüht., hiess es aus Rom. Genaue Details zu Gesprächsinhalten gab es zunächst nicht.Bekannt ist nur, dass die beiden sich nicht über spezifische Streitpunkte unterhalten haben sollen., hiess es aus diplomatischen Kreisen. Dies sei «von beiden Seiten» bekräftigt worden.Das Verhältnis zwischen Meloni und Trump hatte zuletzt deutlich gelitten. Der US-Präsident hatte die italienische Regierungschefin öffentlich scharf kritisiert, nachdem sie seine verbalen Angriffe auf Papst Leo XIV. als «inakzeptabel» bezeichnet hatte. Auf Meloni angesprochen sagte er damals: «Ich bin schockiert über sie. Ich dachte, sie habe Mut. Ich habe mich geirrt.»Die rechte Politikerin präsentierte sich zuvor lange Zeit als Brückenbauerin zwischen Europa und den USA. Als einzige europäische Regierungschefin nahm sie an Trumps Amtseinführung in Washington teil. Oftmals wurde sie sogar wegen ihrer guten Kontakte zu dem Republikaner «Trump-Flüsterin» genannt. (sda/dpa) 12:35 Trump kündigt weiteres Treffen mit Selenskyj bei G7-Gipfel an



«Russland sollte eine Einigung erzielen», sagte Trump zum Ukraine-Krieg. Selenskyj war bereits am Morgen bei einem Gespräch der G7-Länder dabei gewesen. Selenskyj hatte bei Telegram nach seiner Ankunft beim Gipfel mitgeteilt, dass für die Ukraine eine Stärkung der Flugabwehr das wichtigste Ziel sei. Es brauche zudem diplomatische Anstrengungen, damit Russland seinen Krieg beende.



Die G7-Staaten wollen nach der Einigung auf ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs auch die stockenden Ukraine-Verhandlungen wieder in Gang bringen. Zuletzt hatte sich Vermittler USA beim Ukraine-Krieg auch mit Blick auf den eigenen Krieg im Iran eher zurückgehalten. (sda/dpa)



US-Präsident Donald Trump will sich auf dem G7-Gipfel ein weiteres Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Ob es sich um ein Zweiergespräch handelt oder weitere Teilnehmer dabei sein werden, liess Trump in seiner Ankündigung offen., sagte Trump zum Ukraine-Krieg. Selenskyj war bereits am Morgen bei einem Gespräch der G7-Länder dabei gewesen.Die G7-Staaten wollen nach der Einigung auf ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs auch die stockenden Ukraine-Verhandlungen wieder in Gang bringen. Zuletzt hatte sich Vermittler USA beim Ukraine-Krieg auch mit Blick auf den eigenen Krieg im Iran eher zurückgehalten. (sda/dpa) 12:25 Indien und Südkorea sorgen in Genf für protokollarische Hektik Bundespräsident Guy Parmelin musste seinen südkoreanischen Amtskollegen Lee Jae-myung sowie den indischen Premierminister Narendra Modi im Eiltempo empfangen.



Eigentlich hätte das südkoreanische Flugzeug nur drei Minuten vor der indischen Maschine landen sollen. Die südkoreanische Delegation lehnte jedoch eine Warteschleife in der Luft ab. Lee ist Staatspräsident und nimmt protokollarisch einen höheren Rang ein als Modi, der als Regierungschef amtet.



Letztlich landete die südkoreanische Boeing 747-800 - das grösste der offiziellen Flugzeuge, die seit Montag in Genf eingetroffen sind - zehn Minuten vor der indischen Maschine. Das gesamte Empfangskomitee musste daraufhin über das Rollfeld eilen, um Lee zu begrüssen. «Korea», riefen die Verantwortlichen des Flughafenprotokolls.



Bundespräsident Guy Parmelin, begleitet von seiner Ehefrau, habe seinem südkoreanischen Amtskollegen die Bedeutung der bilateralen Beziehungen und den Willen der Schweiz zu deren weiterer Vertiefung hervorgehoben, sagte er der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dies gelte insbesondere für den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Parmelin hoffe auf eine starke südkoreanische Delegation am internationalen KI-Gipfel, den die Schweiz im Sommer 2027 in Genf organisieren wird.



Auch gegenüber Modi äusserte Parmelin den Wunsch nach einer bedeutenden indischen Beteiligung an diesem Treffen. Der indische Premierminister wiederum lud den Bundespräsidenten ein, im Oktober nach Indien zu reisen, um den ersten Jahrestag des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) und Indien zu begehen.



Mit den beiden Staats- und Regierungschefs schloss Parmelin seine zahlreichen Begrüssungen der seit Montag in Genf eingetroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des G7-Gipfels ab. Am späten Nachmittag reist er selbst nach Évian, wo unter anderem ein Gespräch mit dem britischen Premierminister Keir Starmer sowie das Galadinner des Gipfels auf dem Programm stehen. Darüber hinaus könnte es zu informellen Treffen mit weiteren Staats- und Regierungschefs kommen. (sda)



Indien und Südkorea haben am Dienstag das Protokoll der Eidgenossenschaft und des Flughafens Genf kurzfristig unter Druck gesetzt.Lee ist Staatspräsident und nimmt protokollarisch einen höheren Rang ein als Modi, der als Regierungschef amtet.Letztlich landete die südkoreanische Boeing 747-800 - das grösste der offiziellen Flugzeuge, die seit Montag in Genf eingetroffen sind - zehn Minuten vor der indischen Maschine. Das gesamte Empfangskomitee musste daraufhin über das Rollfeld eilen, um Lee zu begrüssen. «Korea», riefen die Verantwortlichen des Flughafenprotokolls.Bundespräsident Guy Parmelin, begleitet von seiner Ehefrau, habe seinem südkoreanischen Amtskollegen die Bedeutung der bilateralen Beziehungen und den Willen der Schweiz zu deren weiterer Vertiefung hervorgehoben, sagte er der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dies gelte insbesondere für den Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). Parmelin hoffe auf eine starke südkoreanische Delegation am internationalen KI-Gipfel, den die Schweiz im Sommer 2027 in Genf organisieren wird.Auch gegenüber Modi äusserte Parmelin den Wunsch nach einer bedeutenden indischen Beteiligung an diesem Treffen. Der indische Premierminister wiederum lud den Bundespräsidenten ein, im Oktober nach Indien zu reisen, um den ersten Jahrestag des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta) und Indien zu begehen.Mit den beiden Staats- und Regierungschefs schloss Parmelin seine zahlreichen Begrüssungen der seit Montag in Genf eingetroffenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des G7-Gipfels ab. Am späten Nachmittag reist er selbst nach Évian, wo unter anderem ein Gespräch mit dem britischen Premierminister Keir Starmer sowie das Galadinner des Gipfels auf dem Programm stehen. Darüber hinaus könnte es zu informellen Treffen mit weiteren Staats- und Regierungschefs kommen. (sda) 11:15 Selenskyj dankt der Schweiz für ihre Unterstützung der Ukraine Er hob insbesondere «seine Bereitschaft, den Frieden näher zu bringen» hervor, wie er in der Nacht auf Dienstag in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk X schrieb.



Der Bundespräsident empfing am Montagabend am Genfer Flughafen seinen ukrainischen Amtskollegen, der auf dem Weg zum G7-Gipfel im französischen Evian war. Auf der Tagesordnung dieses bilateralen Treffens standen laut Bern die Vermittlungsbemühungen der Schweiz im Konflikt zwischen Kiew und Moskau, der Wiederaufbau der Ukraine sowie das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der Ukraine.



In seinem auf Englisch verfassten Beitrag wies Selenskyj darauf hin, dass die Gespräche auch die Sanktionsmassnahmen der Partner betrafen, die Russland dazu zwingen können, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Zudem habe er Parmelin über die anhaltenden Angriffe Russlands und den Bedarf an einer Verstärkung der Luftabwehr informiert.



«Wir haben auch über die Zusammenarbeit im Energiesektor gesprochen. Die Schweiz hat uns geholfen, diesen Winter zu überstehen, und wir zählen auf weitere Unterstützung», schrieb er und schloss mit den Worten: «Danke, Schweiz!»



Der Bundespräsident seinerseits teilte in den sozialen Netzwerken mit, er habe «den Willen der Schweiz bekräftigt, hochrangige Treffen auszurichten» und «unsere guten Dienste angeboten».



«Wir werden uns gemeinsam mit unseren Partnern weiterhin dafür einsetzen, den Dialog zu fördern und auf dem Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine mitzuwirken», fügte der Waadtländer hinzu. (sda)

Під час зустрічі з Президентом Гі Пармеленом після прибуття в Женеву подякував Швейцарії за всю надану підтримку і, зокрема, за готовність допомагати в наближенні миру.



Поінформував пана Президента про постійні російські атаки й наші потреби для посилення ППО. Розповів про… pic.twitter.com/B54hw0424O — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026 Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich am Montagabend bei Guy Parmelin für die Unterstützung der Schweiz für die Ukraine bedankt., wie er in der Nacht auf Dienstag in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk X schrieb.Der Bundespräsident empfing am Montagabend am Genfer Flughafen seinen ukrainischen Amtskollegen, der auf dem Weg zum G7-Gipfel im französischen Evian war. Auf der Tagesordnung dieses bilateralen Treffens standen laut Bern die Vermittlungsbemühungen der Schweiz im Konflikt zwischen Kiew und Moskau, der Wiederaufbau der Ukraine sowie das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der Ukraine.In seinem auf Englisch verfassten Beitrag wies Selenskyj darauf hin,. Zudem habe er Parmelin über die anhaltenden Angriffe Russlands und den Bedarf an einer Verstärkung der Luftabwehr informiert.«Wir haben auch über die Zusammenarbeit im Energiesektor gesprochen. Die Schweiz hat uns geholfen, diesen Winter zu überstehen, und wir zählen auf weitere Unterstützung», schrieb er und schloss mit den Worten:Der Bundespräsident seinerseits teilte in den sozialen Netzwerken mit, er habe «den Willen der Schweiz bekräftigt, hochrangige Treffen auszurichten» und «unsere guten Dienste angeboten»., fügte der Waadtländer hinzu. (sda) 18:44 Parmelin «stolz, G7-Staats- und Regierungschefs zu empfangen» «stolz» gezeigt, «sechs Staats- und Regierungschefs der G7 in Genf empfangen zu dürfen» bevor sie nach Evian weiterreisen. Er verurteilte die Ausschreitungen vom Sonntag in Genf auf das Schärfste.



Parmelin empfing am Montag nacheinander alle Staats- und Regierungschefs der G7 mit Ausnahme des Gastgebers, des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der am Sonntag direkt in Evian eingetroffen war. Um einen solchen Empfang zu gewährleisten, seien gute Rahmenbedingungen erforderlich, wie sie das internationale Genf biete, sagte Parmelin



Der Bundespräsident beklagte, ebenso wie die Genfer Behörden, die Ausschreitungen vom Sonntag in Genf. Die Verantwortlichen müssten sich vor Gericht verantworten, so Parmelin.



Nach bilateralen Gesprächen mit Brasilien, der EU und der Ukraine am Montag wird Parmelin am Dienstag in Evian den britischen Premierminister Keir Starmer treffen. Es könnten ausserdem kurze Gespräche mit anderen Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Donald Trump, stattfinden. (sda)



Bundespräsident Guy Parmelin hat sich am Montagabend vor den Medien in Genfbevor sie nach Evian weiterreisen. Er verurteilte die Ausschreitungen vom Sonntag in Genf auf das Schärfste.Um einen solchen Empfang zu gewährleisten, seien gute Rahmenbedingungen erforderlich, wie sie das internationale Genf biete, sagte ParmelinDer Bundespräsident beklagte, ebenso wie die Genfer Behörden, die Ausschreitungen vom Sonntag in Genf. Die Verantwortlichen müssten sich vor Gericht verantworten, so Parmelin.Nach bilateralen Gesprächen mit Brasilien, der EU und der Ukraine am Montag wird Parmelin am Dienstag in Evian den britischen Premierminister Keir Starmer treffen. Es könnten ausserdem kurze Gespräche mit anderen Staats- und Regierungschefs, darunter US-Präsident Donald Trump, stattfinden. (sda) 17:53 EU-Ratschef: G7-Gipfel tagt in entscheidendem Moment «Die Geschlossenheit und Entschlossenheit der G7 sind entscheidend, um dazu beizutragen, diesen Krieg zu beenden und einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen», sagte er kurz vor dem Beginn des G7-Treffens führender westlicher Demokratien in Évian in Frankreich.



Grundsätzlich gelte, dass der Gipfel zu einem entscheidenden Zeitpunkt stattfinde, denn niemand könne die aktuellen Herausforderungen allein bewältigen. «Die Entscheidungen, die wir hier treffen, werden ein klares Signal für unsere Bereitschaft senden, zu handeln, zusammenzuarbeiten und die Prinzipien zu verteidigen, die der globalen Stabilität zugrunde liegen», sagte Costa.



Zu den geplanten Gesprächen über den Ukraine-Krieg ergänzte der frühere portugiesische Regierungschef, es sei bedeutend, dass auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als Gast an den Diskussionen teilnehme. «Dieser Konflikt dauert inzwischen länger als der Erste Weltkrieg», sagte er. Die menschlichen Kosten seien immens und würden weiter ansteigen. (sda/dpa)



EU-Ratschef António Costa hat das G7-Treffen mit US-Präsident Donald Trump als möglicherweise wegweisend in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bezeichnet., sagte er kurz vor dem Beginn des G7-Treffens führender westlicher Demokratien in Évian in Frankreich.Grundsätzlich gelte, dass der Gipfel zu einem entscheidenden Zeitpunkt stattfinde, denn niemand könne die aktuellen Herausforderungen allein bewältigen. «Die Entscheidungen, die wir hier treffen, werden ein klares Signal für unsere Bereitschaft senden, zu handeln, zusammenzuarbeiten und die Prinzipien zu verteidigen, die der globalen Stabilität zugrunde liegen», sagte Costa.Zu den geplanten Gesprächen über den Ukraine-Krieg ergänzte der frühere portugiesische Regierungschef, es sei bedeutend, dass auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als Gast an den Diskussionen teilnehme. «Dieser Konflikt dauert inzwischen länger als der Erste Weltkrieg», sagte er. Die menschlichen Kosten seien immens und würden weiter ansteigen. (sda/dpa)

Darum geht es am G7-Gipfel

Die Staatsoberhäupter haben eine ziemlich gefüllte Agenda. Demnach stehen Diskussionen zu internationalen Konflikten wie dem Ukraine- sowie dem Iran-Krieg im Zentrum.

So will sich US-Präsident Donald Trump auf dem G7-Gipfel ein weiteres Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Ob es sich um ein Zweiergespräch handelt oder weitere Teilnehmer dabei sein werden, liess Trump in seiner Ankündigung offen. Am Freitag nach dem Gipfel wollen die USA und der Iran zudem ein offizielles Rahmenabkommen zur Beilegung des Kriegs im Iran unterzeichnen.

Weiter stehen Diskussionen zu internationalen Partnerschaften, wirtschaftlichem Wachstum und der Zukunft der Künstlichen Intelligenz auf dem Programm.

Diese Personen sind vor Ort

Die internationale Politikelite findet sich im französischen Évian-les-Bains zusammen. Bild: keystone

In Évian vor Ort sein werden die Staatsoberhäupter der G7-Staaten sowie Vertreter der EU:

Friedrich Merz (deutscher Bundeskanzler)

Emmanuel Macron (französischer Staatspräsident)

Giorgia Meloni (italienische Ministerpräsidentin)

Sanae Takaichi (japanische Premierministerin)

Mark Carney (kanadischer Premierminister)

Keir Starmer (Premierminister des Vereinigten Königreiches)

Donald Trump (US-Präsident)

António Costa (Präsident des Europäischen Rates)

Ursula von der Leyen (Präsidentin der Europäischen Kommission)

Zudem sind weitere Gäste aus anderen Ländern vor Ort. Dazu gehören:

Luiz Inácio Lula da Silva (brasilianischer Präsident)

Narendra Modi (indischer Premierminister)

William Ruto (kenianischer Präsident)

Lee Jae-myung (südkoreanischer Präsident)

Ahmed al-Scharaa (syrischer Präsident)

Im Vorfeld des G7-Gipfels von Evian hat Bundespräsident Guy Parmelin anreisende Staats- und Regierungschefs am Montag am Flughafen Genf empfangen. (leo mit Material der sda)