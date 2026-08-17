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Regen hilft, Waldbrand in Belgien einzudämmen

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Der bisher grösste Waldbrand Belgiens breitete sich am Wochenende im Naturreservat Hohes Venn im Osten des Landes immer weiter aus. Zuletzt bewegte es sich immer näher an die deutsche Grenze.



Nun bringt der Regen den Einsatzkräften Entlastung. Zwar ist das Feuer noch nicht gelöscht, es konnte jedoch etwas unter Kontrolle gebracht werden.

Das bei Touristinnen und Touristen beliebte Moorgebiet steht seit Freitag in Flammen. Bisher wurden rund 3000 Hektar Land zerstört. Beim Grossbrand 2011, der bis anhin als grösster Brand im Moor galt, waren es rund 1300 Hektar Land. (emm, reuters)

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