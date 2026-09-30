Video: watson/nina bürge

Trump, seine Techbros und die «Superintelligenz» – die 3 strubsten Szenen

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Am Dienstag hat sich der US-Präsident Donald Trump mit den führenden KI-Entwicklern im Weissen Haus getroffen. Dabei ging es um die Entwicklung und Sicherheit der künstlichen Intelligenz. Laut Trump hätten die Firmenbosse ein Abkommen zur Selbstregulierung der KIs unterzeichnet.



In Washington anwesend waren die Chefs von Google, Anthropic, Meta, Nvidia, OpenAI und X. Sie alle hätten das Dokument unterschrieben. Zusätzlich seien Alex Karp, der Chef von Palantir und der Amazon-Boss Jeff Bezos anwesend gewesen, sie hätten ihre Unterschrift jedoch nicht unter das Abkommen gesetzt.

Bei der anschliessenden Pressekonferenz in einem kleinen Rahmen vor dem Weissen Haus sorgten einige Aussagen von Trump und Musk für Schmunzler und Verwirrung. Schau dir die Szenen im Video an:

Video: watson/nina bürge

Durch das Abkommen stimmen die Firmen zu, interne Kontrollen zu ihrer KI durchzuführen und entsprechend ein internes Team für diese zusammenzustellen. Zusätzlich müssen auch externe, unabhängige Prüfungsinstanzen etabliert werden. Zu guter Letzt wird aus den Vorsitzenden der Firmen ein sogenanntes unabhängiges Komitee gebildet. All das soll zur Kontrolle und Einschränkung der künstlichen Intelligenz beitragen.

Das wohl grösste Ereignis in Trumps Augen ist jedoch die offizielle Umbenennung der KI. So heisst es laut ihm von nun an nicht mehr künstliche Intelligenz, sondern «Superintelligenz». (nib)