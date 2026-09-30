Britischer Premier spricht von möglichem Wiedereintritt in die EU

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Der britische Premierminister Andy Burnham hat für künftige Verhandlungen über eine Annäherung Grossbritanniens an die EU auch den Wiedereintritt in die Europäische Union ins Spiel gebracht. Es gebe verschiedene Optionen und eine davon sei es, «den ganzen Weg zu gehen».

Das sagte Burnham der BBC. «Wir müssen schauen, was machbar ist und was jeweils die Vor- und Nachteile wären.»

Mit seiner Aussage sorgte der Premier in britischen Medien für grosse Aufregung. Ein Wiedereintritt in die EU wurde seit dem Austritt im Jahr 2020 von bisherigen Regierungschefs ausgeschlossen, auch von Burnhams Vorgänger Keir Starmer. Bereits am Dienstag hatte Burnham beim Parteitag der britischen Sozialdemokraten in Liverpool davon gesprochen, dass der Brexit «mehr Schaden als Nutzen angerichtet» habe. «Wir müssen wieder ein höheres Mass an Wachstum und Wohlstand für Grossbritannien herstellen», sagte er.

Möglichkeiten beim EU-UK-Gipfel sondieren

Den noch in diesem Jahr anstehenden EU-UK-Gipfel werde er nutzen, um darzulegen, welche Möglichkeiten es seiner Meinung nach für Grossbritanniens langfristige Beziehung zu den europäischen Partnern gebe.

Ein Wiedereintritt Grossbritanniens in die EU wäre ein aufwendiger Prozess, der sich über Jahre ziehen könnte. Ein Sonderverfahren für ehemalige Mitglieder ist in den Verträgen nicht vorgesehen, Grossbritannien müsste einen regulären Antrag stellen. Sonderabsprachen, die das Vereinigte Königreich früher als EU-Mitglied etwa zum Schengen-Raum und dem Euro hatte, würden nicht automatisch wieder gelten. Am Ende stünde ein Vertrag, dem alle EU-Mitgliedstaaten und Grossbritannien zustimmen und ratifizieren müssten. (sda/dpa)