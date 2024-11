Video: twitter/EndWokeness

«Ein Albtraum» – CNN-Kommentator wird bei Livesendung emotional

Der politische Kommentator Anthony Kapel Van Jones fiel in der Vergangenheit schon mehrmals mit bewegten Reden und Statements auf, auch schon in Tränen. In der politischen Runde des US-Senders CNN erklärte er emotional, wer seiner Meinung nach darunter leiden wird, wenn Donald Trump Präsident ist.

Jones denkt besonders an afroamerikanische Frauen, deren Hoffnungen auf ein besseres Leben oft enttäuscht werden und die ständig der Angst ausgesetzt sind, Ablehnung und Diskriminierung zu erfahren. Sie sehnten sich danach, als vollwertiger Teil der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Zudem macht er sich Sorgen um jene Menschen, die ohne legale Dokumente im Land leben und arbeiten. Viele dieser Menschen träumten von einer Zukunft in Sicherheit und Hoffnung, doch nun sehen sie sich erneut in einer ungewissen Lage und würden heute Nacht mit einem Albtraum ins Bett gehen. (lzo/din)

