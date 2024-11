Diese Matrjoschkas kann man in St.Petersburg kaufen. Bild: keystone

Pro-Trump-Influencer liess sich von russischem Agenten bezahlen

Anna Von Stefenelli / watson.de

Kurz vor der US-Wahl in den USA brodelt die Stimmung. Mehrere Anhänger des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump haben etwa angekündigt, sich nicht ein zweites Mal den Wahlsieg «stehlen» zu lassen. Sie glauben den Verschwörungserzählungen, wonach es angeblich Wahlfälschung zugunsten der Kandidatin Kamala Harris gäbe. Und wonach bereits 2020 die Demokraten die Wahl gestohlen hätten.

Während Trump selbst diese Fake-News anstachelt, spielt dabei offenbar auch der Kreml eine Rolle. Russland ist laut dem FBI, dem Direktor der nationalen Nachrichtendienste und der Cybersicherheitsbehörde die aktuell «aktivste Bedrohung». Falsche Informationen über angeblichen Wahlbetrug würden demnach aktiv verbreitet. Diese Sicherheitsbehörden haben kurz vor der Wahl ihre Warnung vor Fake-News erneut ausgesprochen und warnen vor Gewalt.

Nun hat ein amerikanischer Pro-Trump-Influencer zugegeben, ein solches Video gegen Geld veröffentlicht zu haben. Er sei von einem russischen Agenten bezahlt worden. Und: Es soll nicht das einzige Mal gewesen sein.

Männer behaupten, mehrmals für Harris zu stimmen

100 Dollar erhielt der amerikanische Social-Media-Influencer nach eigenen Angaben von einem Kreml-Propagandisten. 100 Dollar für ein Video, das gut zu den Falschbehauptungen von Trumps MAGA-Bewegung über angebliche Wahlbeeinflussung passt.

In dem Clip sind zwei Männer zu sehen, die behaupten, haitianische Einwanderer zu sein. Sie erklären, dass sie bei der US-Wahl für Kamala Harris abstimmen würden. Mehrmals. «Gestern haben wir in Gwinnet County gewählt, heute wählen wir in Fulton County», sagt der Mann in dem Video, das auf X gepostet wurde. Er zeigt mehrere gefälschte Ausweise.

Veröffentlicht wurde der Clip auf dem X-Kanal @AlphaFox78, der viele rechtsgerichtete Pro-Trump-Videos veröffentlicht. Über 650'000 Follower hat der Account. Die Person, die dahintersteckt, will anonym bleiben. Doch CNN hat mit ihm am Telefon und via SMS gesprochen, wie das Medium berichtet.

Fake-News gegen Geld: Russischer Agent bezahlt Influencer

Er habe das Video gegen Bezahlung gepostet, ohne die Informationen zu prüfen. «Ich habe keine Ahnung, woher es kam oder so – ich bin nur der Typ, der es geteilt hat», sagte er. Simeon Boikow, ein russischer Propagandist und Podcaster, habe ihm das Geld dafür gegeben. Boikow ist online als «AussieCossack» bekannt.

Der Influencer habe etwa zehn weitere Male gegen Bezahlung Memes und Videos gepostet.

Dazu gehören auch Inhalte, die sich gegen Harris und den Second Gentleman Doug Emhoff richteten. So wurde behauptet, das Paar hätte den umstrittenen Musiker Sean «Diddy» Combs vor Razzien des Heimatschutzministeriums informiert. Der US-Geheimdienst hat inzwischen festgestellt, dass diese Behauptung auf eine russische Einflussnahme zurückgeht.

Eine Person hat CNN bestätigt, dass mehrere Zahlungen von Boikow an den Mann aus Massachusetts gesendet wurden. Weitere Dokumente zeigen demnach auch, dass Boikow als russischer Auslandsagent in Australien registriert ist. Dort arbeite er für die russischen Staatsmedien und schreibe und poste online auf Englisch und Russisch.

Boikow soll der Recherche zufolge vor kurzem die russische Staatsbürgerschaft erhalten und im russischen Konsulat in Sydney Asyl beantragt haben. Zudem habe er in der Vergangenheit Pro-Kreml-Desinformationen verbreitet. Eine frühere CNN-Untersuchung ergab, dass Boikow eine Rolle in Russlands Desinformationskampagnen gespielt hat – darunter auch in solchen, die auf die US-Präsidentschaftswahlen 2024 abzielten.

Was genau seine Rolle ist und welche Stellung in der Hierarchie des Desinformationsnetzwerks er hat, ist jedoch unklar. Was klar ist: Das Vorgehen ist nicht ungewöhnlich.

US-Wahl 2024: Sorge vor Einfluss durch Russland

US-amerikanische und europäische Geheimdienstquellen hatten CNN zuvor mitgeteilt, dass das russische Desinformationsnetzwerk inszenierte Propagandavideos produziert. Sie werden häufig von amerikanischen Social-Media-Influencern verbreitet.

Mittlerweile hat @AlphaFox den Beitrag gelöscht, der mehr als 2,6 Millionen Aufrufe generiert hatte. Doch das Video zirkuliert in unterschiedlichen Versionen noch immer auf Social Media. Auch der Influencer hat weiterhin Posts mit Falschinformationen auf seinem Kanal – obwohl er angibt, die Verbreitung des Videos zu bereuen.