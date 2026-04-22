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Tucker Carlson: Moderator entschuldigt sich, dass er Trump unterstützte

Video: watson/nina bürge

«Abscheulich»: Tucker Carlson entschuldigt sich für seine Rolle bei Trumps Wiederwahl

22.04.2026, 17:1422.04.2026, 17:16

Der US-Fernsehmoderator Tucker Carlson setzte sich bei der letzten Präsidentschaftswahl hinter Donald Trump. Er unterstützte die Art, wie Trump den Wahlkampf führte und was er den Bürgern der USA versprach. Carlson war in der Vergangenheit überzeugt, dass die MAGA-Politik die richtige Strategie für die USA sei und zählte zu den öffentlich bekannten MAGA-Hardlinern.

Nun scheint der ehemalige Journalist und Moderator von dieser Linie abzuweichen, wie «The Guardian» schreibt. Grund dafür ist der Krieg im Iran. Carlson bezeichnet Trumps Äusserungen dazu in seinem Podcast als «abscheulich» und wendet sich mit entschuldigenden Worten an seine Hörer. Was genau er dabei sagt, erfährst du im Video:

Video: watson/nina bürge

In der Podcast-Folge zu Gast ist Carlsons Bruder, Buckley Carlson. Auch er war Unterstützer von Trump und dessen MAGA-Politik. Tucker Carlson sagt im Podcast, sein Bruder habe gar Reden für den US-Präsidenten verfasst.

Carlsons Kehrtwende kommt wenige Tage nach Donald Trumps Attacke auf Truth Social auf mehrere rechte Medienpersönlichkeiten – darunter auch Carlson selbst. Der US-Präsident hatte in einem Social-Media-Post geschrieben, dass Tucker Carlson «jemand mit niedrigem IQ ist» und der ehemalige Journalist «immer leicht zu schlagen und völlig überbewertet wäre».

In der Vergangenheit arbeitete Tucker Carlson beim politisch rechten Fernsehsender Fox News. Dort hatte er während der Jahre 2016 bis 2023 eine eigene Late-Night-Show namens «Tucker Carlson Tonight». Die Show drehte sich um die aktuelle Politik. (nib)

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