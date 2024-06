Nawalny-Gedenkfeier in Moskau: Sondereinheit stürmt Gelände

Zu Nawalnys Beerdigung vor rund drei Monaten versammelten sich in Moskau trotz grosser Repressionen überraschend Tausende Menschen und trauerten um den beliebten Oppositionspolitiker. Ansonsten aber gibt es kaum noch Proteste, weil die Behörden sie in der Regel im Keim ersticken und Teilnehmer sofort festnehmen. (sda/dpa)

Nawalny, der am Dienstag 48 Jahre alt geworden wäre, galt zu Lebzeiten als einer der schärfsten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin und seit seiner Inhaftierung 2021 als politischer Gefangener. Im vergangenen Februar kam er unter bis heute ungeklärten Ursachen in einem Straflager im äussersten Norden Russlands ums Leben. Seine Angehörigen und Unterstützer sprechen von Mord – auch, weil Nawalny erst wenige Jahre zuvor im Sommer 2020 einen Nervengiftanschlag nur knapp überlebt hatte und dadurch gesundheitlich geschwächt war.

Vertreter einer Sondereinheit hätten am Dienstagabend im Nordosten Moskaus eine Räumlichkeit gestürmt, in der sich einige Dutzend Menschen versammelt hatten, um gemeinsam die Live-Übertragung eines Nawalny-Gedenkkonzerts aus Berlin zu schauen, teilte die Bürgerrechtsorganisation Ovd-Info mit. Rund 30 Menschen seien zwischenzeitlich festgehalten, durchsucht und befragt worden. Das Medium «Sota» veröffentlichte ein kurzes Video, das mehrere maskierte Beamte im Anmarsch zeigt.

Die Polizei in Russlands Hauptstadt Moskau ist hart gegen Anhänger des verstorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny vorgegangen, die sich an dessen Geburtstag zu einer kleineren Gedenkfeier versammelt hatten.

Eine Gedenkfeier für Alexej Nawalny in Moskau wurde gestürmt (Bild von Feier aus Berlin am 4. Juni 2024).

Eine Gedenkfeier für Alexej Nawalny in Moskau wurde gestürmt (Bild von Feier aus Berlin am 4. Juni 2024). Bild: keystone

