recht sonnig29°
DE | FR
burger
International
Xbox

Microsoft streicht rund 3'200 Arbeitsplätze bei Xbox

epa12460025 A gamer plays with a ROG Xbox Ally console at the Gamescom Asia X Thailand Game Show 2025 in Bangkok, Thailand, 17 October 2025. The Gamescom Asia X Thailand Game Show 2025 runs from 16 to ...
Microsoft wollte sein Xbox-Geschäft mit dem Kauf des Konzerns Activision Blizzard stärken.Bild: keystone

Microsoft streicht Tausende Jobs im Xbox-Spielegeschäft

06.07.2026, 17:0106.07.2026, 17:01

Microsoft wollte sein Xbox-Geschäft mit dem 69 Milliarden Dollar (55.7 Milliarden Franken) teuren Kauf des Konzerns Activision Blizzard stärken – doch die Sparte kämpft trotzdem mit Problemen. Jetzt soll ein «Reset» helfen.

Microsoft streicht rund 3200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. US-Medienberichten zufolge fällt damit rund ein Fünftel der Jobs des Bereichs weg. «Unser Geschäft ist heute nicht gesund», schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter. So durchlaufe manche Arbeit 14 Management-Ebenen und die komplexe Organisation bremse Entscheidungen. Nach dem «Reset» solle es künftig nur noch drei bis fünf Management-Stufen geben.

Im ersten Schritt werden sofort zunächst 1600 Stellen abgebaut, die restlichen sollen binnen zwölf Monaten gestrichen werden. Es sei «der bedeutendste Umbau der Xbox-Geschichte», schrieb Sharma.

Eine Milliarde Nutzer täglich als Ziel

Zudem verlassen vier Spieleentwicklerstudios den Konzern. Sharma verwies unter anderem darauf, dass die Spielerzahl und die Zeit, die sie mit Gaming auf der Xbox-Plattform verbringen, in den vergangenen Jahren gesunken seien.

Microsoft hatte bereits nach der rund 69 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Videospiel-Konzerns Activision Blizzard Ende 2023 Tausende Jobs gekürzt. Sharma schrieb zugleich, sie strebe mit dem Umbau ein zukünftiges Wachstum für das Xbox-Geschäft an und wolle, dass das Unternehmen mit der Zeit auf mehr als eine Milliarde Nutzer täglich komme. (maw/sda/awp/dpa)

Mehr zum Thema:

Review
Microsofts mobile Xbox im Test: Wir haben ein Problem
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Parlament diskutiert über besseren Schutz für arbeitslose, werdende Mütter
1 / 6
Parlament diskutiert über besseren Schutz für arbeitslose, werdende Mütter
quelle: abethvela
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Xbox Series X - World Premiere - 4K Trailer
Video: other_external
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Darum bringt ein Kylie-Minogue-Spruch Australiens Premier in Bedrängnis
Australiens Premierminister Anthony Albanese hat mit einer Bemerkung über Pop-Ikone Kylie Minogue für Wirbel gesorgt. In einem Fragespiel erklärte er Kylie Minogue zur Frau, mit der er schlafen würde – und plauderte über sein eigenes Sexleben.
Zur Story