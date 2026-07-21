Evolène VS ist die günstigste Alpenregion der Schweiz.

Das sind die 15 günstigsten Alpendestinationen der Schweiz

Die Schweizer Alpen sind beliebt. Entsprechend teuer sind dort auch die Immobilien. Dennoch gibt es noch Orte, an denen Ferienwohnungen vergleichsweise günstig sind.

Mehr «Schweiz»

Auch wegen der zunehmenden Zahl an Hitzetagen zieht es viele Menschen in die Schweizer Alpen. Zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer erfüllen sich deshalb den Traum von einer Ferienwohnung. Dafür musste man bisher allerdings tief in die Tasche greifen, denn einen Zweitwohnsitz kann sich längst nicht jeder leisten. In beliebten Destinationen wie Gstaad BE oder St.Moritz GR kostet der Quadratmeter teils um die 25'000 Franken.

Der Swiss Alpine Property Focus 2026 der Grossbank UBS zeigt aber, dass es in den Schweizer Alpen noch immer Destinationen gibt, bei denen für eine Ferienwohnung keine Millionen hingeblättert werden müssen. Analysiert wurden 35 Destinationen in den Schweizer Alpen. Bei folgenden Gemeinden liegen die Preise pro Quadratmeter unter 10'000 Franken.

Durchschnittlich kostet dort eine 3,5-Zimmer-Ferienwohnung mit 90 Quadratmetern zwischen 594'000 und 828'000 Franken, schreibt der «Blick».

Günstige Wohnungen in den Alpen

Evolène VS – 6600 Franken pro m² Goms VS – 6700 Franken pro m² Leysin-Les Mosses VD – 6800 Franken pro m² Ovronnaz VS – 6800 Franken pro m² Elm/Braunwald GL – 6900 Franken pro m² Anzère VS – 6900 Franken pro m² Leukerbad VS – 7000 Franken pro m² Wildhaus SG – 7300 Franken pro m² Savognin GR – 8200 Franken pro m² Val-d'Illiez VS – 8300 Franken pro m² Disentis GR – 8400 Franken pro m² Nendaz/Veysonnaz VS – 8400 Franken pro m² Hasliberg BE – 8600 Franken pro m² Obersaxen Mundaun GR – 9000 Franken pro m² Flumserberg SG – 9200 Franken pro m²

Die günstigsten Alpendestinationen in der Schweiz befinden sich beide im Wallis und liegen 1400 m ü. M. Genug Schnee zum Skifahren ist bei Evolène, das auf bis zu 2700 m ü. M. liegt, wahrscheinlich.

Ein Nachteil bei solch günstigen Gemeinden sind jedoch höhere Steuern und Abgaben sowie der Rückbau touristischer Attraktionen als in beliebten Gemeinden.

(kek)