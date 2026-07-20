Film-News

«The Odyssey» zieht in der Schweiz viel mehr Menschen ins Kino als «Oppenheimer»

Mehr «Leben»

Es folgt etwas für Zahlen-Nerds!

Christopher Nolan zeigt erneut, wozu das sogenannte Sommerloch gut ist: Man stopft es. Das bewies er bereits 2023 mit dem Sommerstart von «Oppenheimer» und das beweist er jetzt mit «The Odyssey». Bereits am Startwochenende spielte sein in jeder Hinsicht gewaltiges Antiken-Epos das Produktionsbudget von 250 Millionen Dollar ein – an den Kinokassen wurden weltweit Tickets im Wert von 264 Millionen Dollar verkauft, 124 Millionen davon in den USA und Kanada.

In ein paar Tagen dürfte auch das beachtliche Marketing-Budget von 125 Millionen Dollar (es ist damit so gross wie ein durchschnittliches Tom-Cruise-Film-Marketing-Budget) eingespielt sein. Damit ist «The Odyssey» Nolans erfolgreichster Start nach «Oppenheimer» (174 Millionen), «The Dark Knight Rises» (249 Millionen 2012) und «The Dark Knight» (198 Millionen 2008).

94'000 Menschen sahen «The Odyssey» am Startwochenende in der ganzen Schweiz, damit dürften etwas mehr als 2 Millionen Franken oder 2,5 Millionen Dollar von uns kommen. Der Ticketpreis liegt zwischen 18 und 28 Franken, der hohe Preis bezieht sich dabei auf die sechs zur Verfügung stehenden IMAX-Säle in der Schweiz. Das ist ein massiver Erfolg, der den Start von «Oppenheimer» (60'000 Kinoeintritte schweizweit) aus dem «Barbenheimer»-Sommer 2023 locker überflügelt.

Das war «Barbenheimer» 2023. Legendär. Bild: instagram

«The Odyssey» ist der zu Recht meisterwartete Film 2026 und wird mit grosser Wahrscheinlichkeit auch an den Oscars 2027 zu einem ähnlichen Erfolgsvehikel wie «Oppenheimer» werden. Allein in den Schauspielkategorien seien hier schon mal Matt Damon, Anne Hathaway, Elliot Page und Samantha Morton sichere Nominationen vorausgesagt, Robert Pattinson könnte es sogar zu einer zweifachen Nomination reichen, seine Hauptrolle in «The Drama» ist fantastisch und auch seine Nebenrolle in «Dune 3» dürfte noch für Aufsehen sorgen. Und auch Zendaya hat mit «The Drama» und als Göttin Athene sehr gute Chancen.

Nolan beim «Odyssey»-Dreh. Bild: keystone

Doch in Sachen Zahlen bricht «The Odyssey» noch keine Rekorde, da gibt es weitaus teurere und erfolgreichere Filme. Auf der Liste der All-Time-Eröffnungs-Wochenenden liegt er weltweit auf Platz 57, die wird angeführt von «Avengers: Endgame» mit 357 Millionen Dollar Einnahmen allein in den USA und Kanada. Und mit einem 250-Millionen-Dollar-Budget reicht es gar nur auf Platz 92, da topt «Star Wars: The Force Awakens» mit 536 Millionen Dollar die Liste.

Sagen wir so: Für uns ragt heuer «The Odyssey» wie ein majestätischer Hirsch aus der Schafherde der anderen Filme.

(sme)