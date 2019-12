Leben

Bern

Feuerwerke zu Silvester 2019: Hier finden sie statt und dann starten sie



Silvester 2019: An diesen Orten gibt es Feuerwerke zu bestaunen

Ob an Silvester oder am 1. August: Die Schweizer lieben ihre Feuerwerke. Deshalb gibt es auch dieses Jahr in der ganzen Schweiz Anlässe, an denen es Pyrotechnik-Spektakel zu bestaunen gibt. Doch auch wen es kurzfristig noch ins Ausland zieht, wird hier fündig.

Du suchst ein Feuerwerk in deiner Region? Wir haben dir einige aufgelistet. Neben der Deutschschweiz sind natürlich auch die Romandie und das Tessin vertreten. Wer nichts von Feuerwerken hält, kriegt ganz unten noch drei Tipps für Alternativen.

Feuerwerke in der Deutschschweiz:

Zürich:

Bild: KEYSTONE

Rund ums Zürcher Seebecken findet das wohl grösste Feuerwerk der Schweiz statt – der Silvesterzauber. Jährlich finden sich hier über 150'000 Personen ein, um dem Farben-Spektakel beizuwohnen. Kurz nach Mitternacht geht es los, das Feuerwerk dauert 15 Minuten. Und keine Angst, jeder kommt nach Hause. Denn der ZVV bedient einen Teil seiner Strecken bis um 4 Uhr Nachts.

Start: 0:20 Uhr

Brunnen:

Auch über dem Vierwaldstättersee knallt es an Silvester und zwar in Brunnen (SZ). Auch hier hat man vom Seebecken aus einen wunderbaren Blick auf das Spektakel. Da, wie auch das Feuerwerk in Zürich, jenes in Brunnen sehr beliebt ist, empfiehlt es sich, etwas früher auf Platzsuche zu gehen. Dieses Jahr gibt es erstmals auch eine Outdoor-Cüpli-Bar, hier kann man sich etwas warm trinken.

Start: 0:30 Uhr

Basel:

Bild: KEYSTONE

Basel hat zwar keinen See, aber dafür den Rhein. So gibt es auch hier am Himmel ein grosses Silvester-Feuerwerk über dem fliessenden Gewässer zu bestaunen. Besonderes in Basel: Um Mitternacht schenken am Ufer des Rheins diverse Stände gratis Glühwein aus.

Start: 0:30 Uhr

Rheinfall:

Bild: KEYSTONE

Wie schon am 31. Juli knallt es auch in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar über dem Rheinfall. Das Feuerwerk ist von den öffentlichen Aussichtsplattformen zu sehen. Die Plätze sind frei, es gibt keine Reservationen. Das heisst: First come, first served.

Start: 0:05 Uhr

Interlaken:

Wer in der Nacht auf den 1. Januar alle Feuerwerke verschläft, aber trotzdem in den Genuss von Pyrotechnik kommen will, wird an Neujahr auf der Berner Höhenmatte bedient. Hier gibt es Konzerte und gegen den Abend auch noch ein Kunstfeuerwerk.

Start: 19:45 Uhr (1. Januar)

Luzern:

Bild: KEYSTONE

Du willst ein Feuerwerk sehen und trotzdem zeitig ins Bett? Dann musst du nach Luzern pilgern. Hier findet das Feuerwerk nämlich schon um 20 Uhr statt. Gute Sicht gibt es überall um das Seebecken.

Start: 20:00 Uhr

Engelberg:

Bei der Berglodge Ristis auf dem Titlis über Engelberg gibt es ebenfalls ein Feuerwerk. Wer die Knaller nicht von Engelberg aus anschauen will, muss sich beim Restaurant anmelden. Dafür gibt es dort ein 6-Gang-Menu. Anmeldungen hier.

Start: 0:00 Uhr

Schwarzsee:

Wir sind schon fast in der Westschweiz angelangt. Beim Schwarzsee im Kanton Freiburg gibt es um Mitternacht ein grosses Feuerwerk. Doch vor der Pyrotechnik-Show gibt es noch weitere Events wie eine Fackelabfahrt oder eine Wanderung zu den Eispalästen. Anmeldungen hier.

Start: 0:00 Uhr

Feuerwerke in der Romandie und im Tessin:

Ascona:

In Ascona findet das traditionelle Feuerwerk über dem See nicht an Silvester sondern am Neujahrstag, also am 1. Januar, statt. Begleitet wird die Show von einem Neujahrskonzert des Orchesters von Locarno. Das Konzert startet bereits um 16:00 Uhr.

Start: 18:30 Uhr (1. Januar)

Vevey:

Bild: KEYSTONE

Wer ein Feuerwerk über dem Genfersee sehen will, muss nach Vevey. Hier lassen die Romands kurz nach Mitternacht neben den Korken auch die Böller knallen.

Start: 0:15 Uhr

Villars-sur-Ollon:

In der Westschweiz scheinen sie nicht nur Gefallen an Feuerwerken sondern auch an «Silent Partys» zu finden. Auch hier steigt kurz nach dem Feuerwerk um Mitternacht eine Kopfhörerparty mit drei Djs.

Start: 0:00 Uhr

Veysonnaz:

Silvester in einem typischen Walliser Bergdorf? Das geht! Und zwar in Veysonnaz. Mit der Gondel geht es hinauf und dort wird man gleich mit Glühwein empfangen. Für Abendessen auf dem Berg wird eine Reservation empfohlen. Das Feuerwerk findet beim Restaurant Greppon Blanc statt.

Start: 0:05 Uhr

Feuerwerke im Ausland:

Rom:

Bild: EPA/ANSA

Wer für einen Kurztripp nach Italien will und dort ebenfalls auf ein Feuerwerk hofft, findet in Rom sein Glück. Dort finden diverse Feuerwerke an historischen Plätzen statt, zum Beispiel über dem Kolosseum und beim Trevi-Brunnen. Wer in der Silvesternacht sündigt, kann am Neujahrstag dank dem Neujahrssegen vom Papst auf dem Petersplatz spirituell gereinigt ins Jahr 2020 starten.

Prag:

Bild: EPA/EPA

Historische Kulisse und Feuerwerk gibt es nicht nur in Rom, sondern auch in Prag. Die gesamte Prager Altstadt wird in der Nacht vom Feuerwerk beleuchtet. Danach ruft die berüchtigte Party-Stadt nach ausgelassenem Feiern.

Berlin:

Bild: EPA

In Berlin sind an Silvester jährlich über eine Million Menschen unterwegs. Zu den grössten Festplätzen gehört hier das Party-Gelände am Brandenburger-Tor. Hier gibt es ein Feuerwerk und später dann Party. Wegen den Menschenmassen ist auch hier frühzeitiges Erscheinen geboten.

Weitere Veranstaltungen:

Singen in Bergün

Zu Silvester singen die Bewohner in den Strassen von Bergün und Latsch in Graubünden jeweils traditionelle Lieder und um Mitternacht wird mit Röteli angestossen. Wem es also vielmehr nach besinnlichem Zusammensein als nach Menschenmassen und lautem Feuerwerk ist, findet hier bestimmt ein Plätzchen.

In Klosters sind die Schweinchen los

Zum Neujahrstag lassen die Bündner in Klosters die Schweinchen von der Leine. Hier findet traditionell ein Rennen von zehn kleinen Glücks-Schweinen statt.

Downhill im Schnee

In Villars-sur-Ollon findet an Silvester nicht nur ein Feuerwerk, sondern auch ein Downhill Snow Bike Rennen statt. Wagemutige Biker messen sich hier in einem Rennen vom Gipfel Roc d'Orsay die Pisten hinunter bis ins Tal.

