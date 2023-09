Können nicht voneinander lassen: Claudia Obert und Max Suhr. Bild: RTL

Trocken-Sex und viel Krach – so war die erste Folge «Sommerhaus der Stars»

Alina Lackerbauer / watson.de

Deutschlands trashigstes TV-Format geht in die nächste Runde – und der Start vom «Sommerhaus der Stars» könnte verstörender nicht sein.

Für die bekannteste Teilnehmerin der Show, Claudia Obert (61), dreht sich die Welt um Geld, Männer und ganz besonders um ihren 37 Jahre jüngeren Freund Max. Der Begriff «Sugar Mommy» bekommt bei Claudia eine ganz neue Bedeutung. Denn ihr junger Verehrer sieht ihr auch noch auffällig ähnlich.

Claudia Obert schockiert mit Trocken-Sex im TV

«Was ich dir alles biete, mein Freund», lässt Claudia ihren Max wissen. Was denn genau? Einen Job als «Privatsekretär» und Instagram-Fotograf, einen Auftritt im nicht ganz so luxuriösen Sommerhaus neben der Büffelwiese und Szenen, die eigentlich niemand sehen will. Schon vor der offiziellen Ausstrahlung am Dienstagabend gingen die Aufnahmen der beiden durch die deutschen Medien.

Claudia spricht über seine Erektion, ein Zungenkuss folgt dem nächsten und die beiden testen direkt die Betten und die Terrassenmöbel. Sie liegt mit gespreizten Beinen auf dem Rücken, er reibt seinen Unterkörper an seine Angebetete. Die beiden sind so ineinander versunken, dass sie die Ankunft der Reality-Show-Teilnehmenden Maurice Dziwak und Ricarda Raatz nicht mal mitbekommen.

Walentina sorgt mit Party-Streit für Ärger

Doch die Aufmerksamkeit wird schnell weg von Claudia Obert hin zum Reality-Sternchen Walentina Doronina gelenkt. Das «Showbusiness» hat Walentina schon durchschaut, glaubt sie selbst. Schnell stellt sich heraus, dass sie Recht haben könnte. Denn Walentina, die zuvor bereits bei «Are You The One?» und «Couple Challenge» zu sehen war, steht schon vor Einzug mit zahlreichen anderen Hausgästen auf Kriegsfuss.

Maurice kennt sie «flüchtig», das passt seiner Freundin Ricarda gar nicht. Und mit Realitystar Aleks Petrovic gibt es eine düstere Party-Vergangenheit. Aleks hätte Walentina von seiner Party öffentlich ausgeladen, unterstellt sie ihm. Er sagt, sie sei überhaupt nicht eingeladen gewesen.

Was man auch als einfaches Missverständnis hinter sich lassen könnte, wird zum grossen Konfliktpunkt der ersten Folge. Walentinas Verlobter Can fordert von Aleks eine Entschuldigung, während sie ihm Lügen vorwirft. Mehrfach gehen sich die beiden Parteien im Laufe der Sendung an, vor allem Walentina ergreift immer wieder die Chance, Aleks und seiner Freundin Vanessa Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Ballermann-Star Tim Toupet kann gar nicht fassen, wo er eigentlich gelandet ist.

Ballermann-Star Tim Toupet schreit Freundin an

Er kommt mit seiner «Ballerfrau» Carina Krohne in die Villa, die ihren grossen Durchbruch im Gegensatz zum «Fliegerlied»-Sänger noch nicht hatte. Aber zum Glück gibt es für alle Teilnehmenden das Sommerhaus. Denn ohne die RTL-Show wäre auch der Freund von Dschungelkönig Joey Heindles Ex-Frau niemandem ein Begriff.

Wer Justine Dippl und Arben Zekic eigentlich sind, weiss der Rest der Runde nicht. Auch das Schauspieler-Ehepaar Eric und Edith Stehfest bleibt in der ersten Folge eher unauffällig, obwohl sie laut Eric nicht nur das sportlichste, sondern auch «eines der stärksten Paare sind, das in Deutschland in der Öffentlichkeit steht».

Bei der ersten Challenge können sie das direkt unter Beweis stellen. In hautengen bunten Stretch-Overalls müssen die Paare auf zwei Fahrrädern über einen schmal ausgelegten Pfad fahren. Die Schwierigkeit: Die beiden Räder sind mit einem Seil verbunden.

Vor allem Tim Toupet steht dem Nervenzusammenbruch nahe. «Das ist Faulheit, Bequemlichkeit, weil man mit Aussehen auch weit kommt», unterstellt er seiner Freundin, die sichtlich Probleme mit dem Fahrrad hat. Er schreit sie an, sie lässt den Kopf hängen.

Walentina und ihr Verlobter erhalten die meisten Gegenstimmen

Bei Walentina und Can sind die Rollen anders verteilt. Sie schreit ihn unter Tränen an, er unterstellt ihr, einfach nur eine Show «vor ganz Deutschland» abzuziehen. Er steht kurz davor, bereits am ersten Tag die Sendung abzubrechen, sie droht ihm mit der Trennung. Wie soll es bei den beiden Streithähnen nur weitergehen? «Ich mache mir meine Haare», sagt Can und greift nach dem Föhn.

Dass die beiden dann auch noch die meisten Gegenstimmen im ersten Stimmungsbarometer unter den Promis erhalten, bringt das Fass zum überlaufen. Aber immerhin scheinen sie gemeinsam wütend auf ihre Mitbewohner:innen zu sein. Grund zur Freude gibt es dagegen bei den «Köln 50667»-Stars Zicco Banach und Pia Tillmann, die die wackelige Fahrrad-Challenge gewonnen und sich damit vor dem Rauswurf in der nächsten Woche gesichert haben.