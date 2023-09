Nach Trennung von Oliver: Amira Pocher macht deutliche Ansage

Für die Moderatorin Amira gab es am Donnerstag dann auch noch mehr schlechte Nachrichten: Der Sender Vox streicht ihre Dating-Show «My Mom, Your Dad» bereits nach wenige Wochen aus dem linearen Programm. Der Grund: Enttäuschende Einschaltquoten. Neue Episoden erscheinen jedoch nach wie vor auf der Streaming-Plattform RTL+.

Wie aus der aktuellen Podcast-Ausgabe der Pochers hervorgeht, gab Amira den entscheidenden Impuls für die Trennung , denn Oliver macht klar, dass er das Aus der Beziehung nicht wollte. «Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen», fügte er an.

«Du wirst aufhören, dir so viele Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen von dir denken, wenn du merkst, wie selten sie das tun.»

Ob Amira das mitbekommen hat? Sehr gut möglich. Noch am Abend teilte sie nämlich ein Video, in dem ein Zitat des 2008 verstorbenen Schriftstellers David Foster Wallace wiedergegeben wird:

Wenig überraschend sorgt die Trennungsmeldung nun für mächtig Wirbel – auch bei anderen Promis. Unter anderem Verena Kerth und Marc Terenzi stichelten bereits. Am Donnerstagabend teilte Amira schliesslich ein deutliches Statement in ihrer Instagram-Story.

Nun ist es offiziell: Amira und Oliver Pocher haben sich getrennt. Dies geben beide in der aktuellen Ausgabe ihres Podimo-Podcasts «Die Pochers!» an. Über ihre Ehe-Krise hatten die beiden in den vergangenen Wochen immer wieder offen gesprochen – wie beziehungsweise ob es nun für sie als Paar weitergeht, war aber zunächst unklar.

