Die Wendlers haben ihr Baby gekriegt – in den USA

Laura Müller und Michael Wendler sind Eltern. Dies gab der vielerorts in Ungnade gefallene deutsche Schlagerstar am Montagmorgen über Twitter bekannt. Demnach gebar Laura Müller in der Nacht auf Montag den Sohn Rome Aston. «Laura geht es sehr gut und wir sind überglückliche Eltern», schreibt Wendler.

Auch die 22-Jährige vermeldet die Geburt über Social Media: «Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir vorgestellt habe.»

Deal mit RTL geplatzt

Eigentlich hätte die Schwangerschaft und die Geburt vom deutschen Privatsender RTL begleitet werden sollen. Dieser Deal platzte jedoch, als sich Zuschauerinnen und Zuschauer derart um das Projekt empörten, dass der Sender den Stecker zog.

Wendler hatte sich während der Coronapandemie immer wieder mit kritischen Aussagen ins Abseits manövriert. Seither verlor er seinen Platz als «DSDS»-Juror und zog mit Laura Müller in die USA.

Für den 51-Jährigen ist es bereits das zweite Kind, Laura Müller wurde zum ersten Mal Mutter. (leo)