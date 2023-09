Die Kandidatinnen und Kandidaten vom «Sommerhaus der Stars 2023». Bild: RTL

Heute gibt's wieder geilen TV-Trash! Diese Paare ziehen ins «Sommerhaus der Stars» ein

Das Sommerloch ist überstanden, jetzt passieren wieder die wirklich wichtigen Dinge: Die folgenden Stars füllen dieses Jahr das RTL-«Sommerhaus» – damit wir vor der Glotze etwas zum Lachen und Fremdschämen haben. Toll!

Falls du gerade auf diesen Artikel geklickt hast und eigentlich gar nicht so genau weisst, warum: Das «Sommerhaus der Stars» ist ein populäres RTL-Format, in dem mehrere Promipaare zusammen unter einem Dach wohnen, verschiedenste Challenges meistern müssen – und sich bestenfalls gegenseitig aufs Dach geben. Am 19. September wird die erste Folge der neuen Staffel im Fernsehen ausgestrahlt, und vielleicht sind wir deswegen etwas aufgeregt.

Das sind die acht Promipaare, die heuer neben dem Titel um ein Preisgeld von 50'000 Euro kämpfen.

Claudia Obert und Max Suhr

bild: rtl

WER?!

Sie ist Unternehmerin und alte Häsin im Bereich «Deutsche Reality-Formate». Es gibt kaum eine Show, die die 61-Jährige ausgelassen hat. Und er ist Max. Ihr Lover. 25 Jahre jung. Kosename: Maxmaus.

Pia Tillmann und Zico Banach

bild: rtl

WER?!

Die beiden Laiendarsteller kennen sich vom «Köln 50667»-Set. Pia Tillmann könnte vielen auch aus der Vorabend-Soap «Berlin – Tag und Nacht» bekannt vorkommen. Ins Reality-TV wagt sich das Paar zum ersten Mal. Viel Glück den beiden.

Eric und Edith Stehfest

bild: rtl

WER?!

Eric kennen wir aus der vorletzten Staffel «Ich bin ein Star – holt mich hier raus». Schon damals war der GZSZ-Star nicht gerade der Camp-Liebling. Vielleicht ändert das in Begleitung seiner Frau Edith.

Ricarda Riccarda Raatz und Maurice Dziwak

Bild: rtl

WER?!

Ricarda hatte sie alle: «Love Island», «Beauty & the Nerd» und «Are You The One? – Realitystars in Love» stehen in ihrem Reality-TV-CV drin. Bei «Are You The One?» lernte sie dann ihren Mo kennen. Der kommt jetzt mit in die Promi-WG.

Walentina Doronina und Can Kaplan

bild: RTL

WER?!

In der Schweiz dürfte man Walentina mit W aus der One-Plus-Sendung «Reality Shore» kennen. Aber auch in «Ex on the Beach» oder «Are You The One?» mischte die 23-Jährige mit. Jetzt zieht sie mit ihrem Verlobten Can ins Sommerhaus ein.

Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

bild: rtl

WER?!

Auch die beiden könnte man aus besagten Reality-TV-Shows kennen. Wir zählen sie jetzt nicht nochmals alle auf.

Tim Toupet und Carina Crone

bild: rtl

WER?!

Zwei erfolgreiche Schlagerstars am Ballermann. Ihn könnte man von «Ich bin ein Döner» oder «Du hast die Haare schön» kennen. Sie singt dagegen schöne Lieder wie: «Ich bin ein SUV» oder «Dicht und doof».

Justine Dippl und Arben Zekic

bild: rtl

WER?!

Das ist jetzt ganz verrückt. Justine ist die Ex von Joey Heindle. Der wiederum war einmal Ex-Dschungelkönig in einer Ex-«Ich bin ein Star – holt mich hier raus»-Staffel. Der Arben ist ihr Verlobter. Noch ...

Immer noch interessiert? Dann geht es am 19. September um 20.15 los.