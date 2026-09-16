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Was dich in der Halloweensaison im Europa-Park 2026 erwartet

Bildnummer: 60533441 Datum: 25.09.2013 Copyright: imago/Eibner Eurosat im Halloween-Look und blue fire Megacoaster Gesellschaft xas x0x 2013 quer eurosat halloween jahreszeit attraktion europapark eur ...
Für manche sind die Bahnen des Europa-Parks schon gruselig genug. Bild: shutterstock.com

Bald spukt es wieder im Europa-Park – das willst du wissen

Bald ist es soweit: Gruhuhuuuselige Geister treiben während der Halloweensaison im Europa-Park ihr Unwesen. Hier erfährst du, was alles neu ist, wann sich die ersten Kürbis-Fratzen zeigen und wann das Spuken endet.
16.09.2026, 16:0616.09.2026, 16:06

Während 36 Herbsttagen gruselt es anlässlich der Halloweensaison im Europa-Park besonders stark. 180'000 Kürbisse, diverse Dekorationen und Lichtinstallationen verwandeln den Freizeitpark in das grösste Gruselkabinett Deutschlands.

Neu gibt's dieses Jahr … noch mehr Kürbisse. Das Herbstdorf Pumpkin Village im Themenbereich Deutschland soll zum Verweilen und Entdecken einladen, wie der Freizeitpark auf seiner Webseite schreibt.

Mit über 23 Showprogramm-Stunden täglich wird wohl auch den mutigsten Besuchern schaurig. Nebst einem mulmigen Gefühl gibt es für den Magen jedoch auch etwas Stärkendes, dafür sorgen die Restaurants und Imbisse. Von Kürbissuppe, bis Kürbis-Flammkuchen ist für alle etwas dabei, die Kürbis mögen.

Speziell für Kinder wurde der Jahrmarkt Trick or Treat im Themenbereich Österreich errichtet. Bei Ed Euromaus können die Kleinen in der Disco Spooky Beats noch jegliche überschüssige Energie heraus tanzen, um den Heimfahrtschlaf sicherzustellen.

Am 26. September beginnt der familienfreundliche Grusel. Bis zum 1. November 2026 steckt der Europa-Park in seinem Halloween-Kostüm. Eine gute Gelegenheit, nochmals mit der Euro-Mir zu fahren, bevor sie Ende Jahr für immer geschlossen wird.

(nil)

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Grossbrand im Europa-Park Rust
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Grossbrand im Europa-Park Rust
Im Europa-Park im süddeutschen Rust ist am Samstagabend, 26. Mai 2018, ein Grossbrand ausgebrochen.
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