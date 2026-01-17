freundlich
Rapper Haftbefehl hat seine Nase operieren lassen

Rapper Haftbefehl hat seine Nase operieren lassen

17.01.2026, 13:4217.01.2026, 14:21

Der deutsche Rapper Haftbefehl, der bürgerlich Aykut Anhan heisst, hat seine erste Nasen-OP hinter sich, wie seine Frau Nina Anhan auf Instagram berichtet. Die Operation sei viel länger gegangen als geplant: Statt 3 Stunden dauerte der Eingriff 6,5 Stunden.

Die Nase liess sich der 40-Jährige aufgrund seines jahrelangen Drogenkonsums rekonstruieren, der seine Nasenscheidewand stark in Mitleidenschaft gezogen hatte.

Nach der Veröffentlichung der Netflix-Doku «Babo – Die Haftbefehl-Story» ist viel über seine entstellte Nase diskutiert worden. Seitdem zeigt er sich in der Öffentlichkeit nur noch verhüllt.

Wann die zweite Operation ansteht und wann wir den einflussreichen Rapper wieder ohne Maske sehen werden, sagt Nina Anhan nicht.

Neue Single «Syndrom Stockholm»

Diese Woche meldete sich Haftbefehl mit seiner neuen Single «Syndrom Stockholm» zurück. In dem rund zweiminütigen Track rappt der 40-Jährige über das Überleben im Strassenmilieu sowie über Drogenkonsum.

Der Songtitel spielt auf das psychologische Stockholm-Syndrom an. Dabei entwickeln Opfer gegenüber ihren Tätern positive Gefühle. Haftbefehl deutet damit womöglich auf seinen Drogenkonsum hin. Für das Musikvideo zu «Syndrom Stockholm» zieht Haftbefehl eine schwarze Sturmhaube über sein Gesicht.

Die Produktion des Songs stammt vom Produzenten-Duo Oddworld (Minhtendo und Alexis Troy), mit dem Haftbefehl bereits zuvor zusammengearbeitet hatte. Im November veröffentlichte er mit ihnen seine erste rein türkischsprachige Single «Dünya Garip». (cst)

