Video: watson/Oliver Baroni, Tallulah Baroni, Emily Engkent

Ich habe meine Eier eingefroren (rein beruflich, weisch, TikTok-Challenge und so ...)

Bravo, Baroni! In deinem hohen Alter noch etwas Primarschülerhumor in der Überschrift unterbringen – gut gemacht!

Mehr «Videos»

Ist es ein Food-Trend? Oder ein Food-Hack? Zu Ersterem kann zumindest konstatiert werden, dass es unter dem Hashtag #frozeneggs eine schier unendliche Menge an TikTok-Videos gibt. Alleine nur schon dasjenige, das mir zugespielt wurde, hat 1,4 Millionen Likes. Schon eher ein Trend also.

Ob's ein Food-Hack ist? Hmm. Guckst du:

watson auf TikTok Ja, es ist wahr: watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt watson ist auch auf TikTok! Täglich liefern wir dir News, Spass und Unterhaltung direkt auf dein Smartphone. Folge uns jetzt hier

Wenn die Frage lautet, «Wie kann ich aus einem einzigen Ei vier bis fünf klitzekleine Spiegeleier machen?», dann ist obenstehendes Video tatsächlich die Antwort darauf. Ein Hack also.

Bloss hat *so ziemlich genau niemand* diese Frage gestellt. Ever. Womit einmal mehr dieser Hack die Lösung für ein nicht vorhandenes Problem ist. Typisch TikTok, also.

Ob es tatsächlich so gut funktioniert? Naja – seht selbst:

Video: watson/Oliver Baroni, Tallulah Baroni, Emily Engkent

Okay. Für alle also, die öfters Spiegelei-Toasts für Kleinkinder zubereiten müssen: Es klappt! Einfach die gefrorenen Eier kurz unter das fliessende Wasser halten, bevor ihr euch ans Eier Schälen macht!

Notengebung aller bisher getesteten TikTok-Rezepte:

(Entsprechend den Schweizer Schulnoten: 6 die beste Note, 1 die schlechteste, 4 eine genügende.)

Notendurchschnitt: 3,3

Nope, sieht nicht gut aus, liebes TikTok.