Will Smith spaziert einfach so durch Zürich – und kann nicht glauben, wie schön es ist

Der US-Schauspieler Will Smith ist am frühen Sonntagmorgen durch die leeren Strassen von Zürich spaziert. «Es ist fantastisch», schwärmte er in einem Video auf den sozialen Medien.

Smith verschlug es zum ersten Mal nach Zürich, wie er in einem Video auf der Plattform Instagram sagte. Der Aufenthalt war eigentlich nicht geplant. Sein Flugzeug sei nicht geflogen und er musste – oder durfte – eine Nacht in Zürich verbringen.

Durch leere Strassen zu spazieren, ist sich der Hollywoodstar nicht gewohnt. «Es ist so ruhig», sagte er. Ihn ihm kamen Erinnerungen an den Film «I Am Legend» hoch. In dem futuristischen Film aus dem Jahr 2007 spielte Smith den Virologen Robert Neville, der eine globale Epidemie überlebt, aber dann im menschenleeren New York gegen Zombies kämpfen muss.

Mit Zombies hatte der 55-Jährige bei seinem gemütlichen Rundgang nicht zu kämpfen. Die Schweizer Taschenmesser, die er voller Freude in einem Schaufenster entdeckte, blieben unberührt. Nur das Krächzen eines Vogels durchbrach die Stille der Limmatstadt.

