Hollywood-Schauspieler Ken Thomas arbeitet heute als Busfahrer in Deutschland

Ken Thomas spielte in Erfolgsfilmen wie «Miss Undercover» mit. Heute hat der Schauspieler einen ganz anderen Karriereweg eingeschlagen.

Er drehte Filme wie «Miss Undercover» oder «G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra», stand für Serien wie «Breaking Bad» vor der Kamera und spielte mit Schauspielgrössen wie Sandra Bullock, Channing Tatum und Dennis Quaid. Doch der ganz grosse Erfolg blieb aus.

Ken Thomas: Der Schauspieler liebt seinen Job als Busfahrer. Bild: youtube

Heute lebt Ken Thomas ein etwas anderes Leben. Die Schauspielkarriere hat für den mittlerweile 62-Jährigen keine Priorität mehr. Er hat einen neuen Job, den er liebe. Denn statt für Blockbuster in Hollywood vor der Kamera zu stehen, dreht Ken Thomas in der deutschen Stadt Nürnberg mit seinem Bus seine Runden.

Nürnberg statt Hollywood

Im Podcast «Busfunk» spricht er über seine Karriereentwicklung. Bereits als Teenager hatte Ken Thomas den Traum, Schauspieler zu werden. Zunächst spielte er vor allem am Theater. Erst mit 39 Jahren ergatterte er seine erste Rolle in einem Film: «Miss Undercover» mit Sandra Bullock.

Es folgten Filme wie «Sin City» mit Mickey Rourke und Bruce Willis oder «Snowden» mit Joseph Gordon-Levitt. Auch im «Tatort» spielte Ken Thomas mit. 2019 war er in der Münchner Episode «One Way Ticket» zu sehen. Ein Fall mit den Münchner Hauptkommissaren Batic und Leitmayr.

So einen Bus fährt Thomas in Nürnberg (Archivbild). Bild: imago stock&people

«Das ist der perfekte Job für mich»

Heute arbeitet Ken Thomas vor allem als Busfahrer. «Ich liebe meinen Job. Dieser Job ist sehr, sehr schön», sagt er im Podcast. Jeder Tag sei anders. «Das ist der perfekte Job für mich», schwärmt er. Immer wieder begegnet er anderen Menschen.

«Viele Frauen flirten mit mir», scherzt Ken Thomas. Doch für ihn gebe es nur eine: seine Frau. Sie lernte er vor 14 Jahren über das Internet kennen. Sie wohnte in Deutschland, er in Austin im US-Bundesstaat Texas. Sie verliebten sich, wurden ein Paar und heirateten ein Jahr später. Eigentlich wollten beide gemeinsam in Amerika wohnen, entschieden sich jedoch 2011 dazu, ihren Lebensmittelpunkt nach Nürnberg zu verlegen.