Alles, was wir über Christopher Nolans neuen Film «The Odyssey» wissen

Es bleibt unklar, wie eng sich Nolan an Homers berühmte Geschichte halten will, obwohl der Social-Media-Post von Universal Pictures «ein mythisches Action-Epos quer durch die Welt» ankündigt.

Historiker und Gelehrte datieren «Die Odyssee» auf die Zeit zwischen 750 und 650 v. Chr. Die erste gedruckte griechische Version wurde 1488 veröffentlicht. In den folgenden Jahrhunderten ist die Odyssee eine der am meisten studierten, adaptierten und parodierten Geschichten geblieben. Zu den Verfilmungen gehören der Stummfilm von Giuseppe de Liguoro aus dem Jahr 1911, der Film «Ulysses» von 1954 mit Kirk Douglas und die Komödie der Coen-Brüder aus dem Jahr 2000 «O Brother, Where Art Thou?».

Dieser Ex-Obdachlose aus New York hat schon in über 150 Filmen mitgespielt

«Ehe für alle» startet in Thailand mit Massenhochzeit – die besten Bilder

Am 23. Januar 2025 ist in Thailand die «Ehe für alle» in Kraft getreten. Das feierten homo- und transsexuelle Paare in Bangkok mit einer Massenhochzeit.

Thailand hat mit einer Massenhochzeit den Start der «Ehe für alle» gefeiert. Seit dem Morgen strömten unzählige homo- und transsexuelle Paare zu den Standesämtern des Königreichs, darunter auch Paare aus dem Ausland. In dem bekannten Einkaufszentrum Siam Paragon im Zentrum der Hauptstadt Bangkok fand eine Massenhochzeit statt – die Behörden hofften hier auf eine Rekordzahl an Eheschliessungen.