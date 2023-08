Es gibt 53 Filme, die bisher über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt haben. Dazu zählen «Avatar», «Barbie» und «Minions».

Diese 53 Filme haben an den Kinokassen über 1 Milliarde Dollar eingespielt

«Barbie» ist der neuste Kino-Hit, der mehr als eine Milliarde US-Dollar einspielte. Damit gehört die Komödie zu rund 50 Filmen, die diese Grenze geknackt haben.

Seit Anfang August gehört «Barbie» von Greta Gerwig zum «1-Milliarde-Film-Club». In der Filmgeschichte haben bisher 53 Filme genügend Kinotickets verkauft, um damit mehr als eine Milliarde US-Dollar einzunehmen.

«Barbie» ist momentan auf dem 18. Platz, wird vermutlich aber noch weiter nach oben rutschen. Der Film – im Vergleich zu allen anderen auf der Liste – läuft nämlich immer noch in den Kinos. Bisher hat «Barbie» weltweit 1,34 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen eingespielt.

Der einzig andere Film, der dieses Jahr die 1-Milliarde-Grenze knacken konnte, ist «The Super Mario Bros. Movie». Der Animationsfilm, der die Abenteuer von Mario, Luigi, Toad und Prinzessin Peach erzählt, lief bei uns im April im Kino.

Die 5 erfolgreichsten Filme der Geschichte sind:

«Avatar» (2009) «Avengers: Endgame» (2019) «Avatar: The Way of Water» (2022) «Titanic» (1997) «Star Wars: Episode VII – The Force Awakens» (2015)

Alle diese Filme haben über zwei Milliarden Dollar eingespielt. Ebenfalls über zwei Milliarden Dollar hat «Avengers: Infinity War» eingebracht.

«Avatar» ist der erfolgreichste Film der Filmgeschichte mit Einnahmen von 2,9 Milliarden US-Dollar. Bild: 20th Century Fox

So viel Geld spielten die erfolgreichsten Filme ein

Die Einnahmen werden anhand der Anzahl verkaufter Tickets berechnet, sind also der Inflation angepasst.

Es ist auch noch anzumerken, dass einige der aufgelisteten Filme mehrmals veröffentlicht wurden und die Einnahmen von allen Veröffentlichungen stammen. So zum Beispiel: «Avatar», «The Dark Knight», «Harry Potter and the Sorcerer's Stone», «Star Wars: Episode I – The Phantom Menace» und «Jurassic Park».

Wie viel Budget hatten diese Hit-Filme?

Alle erwähnten Blockbuster hatten ein sehr hohes Budget. Hier wird allerdings nur das Produktionsbudget ins Auge gefasst. Das Geld, das für das Marketing und den Vertrieb ausgegeben wurde, wird nicht berücksichtigt, da dies oft nicht öffentlich gemacht wird.

Das höchste Budget hatten:

«Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides»: 379 Millionen Dollar «Avengers: Endgame»: 356 Millionen Dollar «Avatar: The Way of Water»: 350 Millionen Dollar

Mit dem kleinsten Budget kam «Joker» aus (55 Millionen Dollar).

