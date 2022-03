«Sex and the City»-Spin-Off «And Just Like That..» kriegt zweite Staffel

«Sex and the City»-Spin-Off «And Just Like That...» geht in die zweite Runde

Bei den Fans hat letztes Jahr die Fortsetzung der Kultserie rund um Carrie Bradshaw bereits eine emotionale Achterbahnfahrt ausgelöst. Sie wurde Ende 2021, 17 Jahre nach Abschluss der ursprünglichen Serie, ausgestrahlt. Die Reaktionen auf die zehn Episoden waren zwar stark ... divergierend.

Dennoch war die Serie auf HBO Max, dem relativ neuen Streamingdienst aus den USA, die bis dato meistaufgerufene Original-Serie. Wäre also doof, wenn man diesen Erfolg nicht weiter ausnützte. Nun hat HBO Max bestätigt, dass «And Just Like That...» in die zweite Runde geht.

«Ich bin begeistert und freue mich darauf, weitere Geschichten über diese lebendigen, mutigen Charaktere zu erzählen - gespielt von diesen starken, tollen Schauspielerinnen und Schauspielern», lässt sich Michael Patrick King, der Produzent, Autor und Regisseur von «And Just Like That...» zitieren. King war bereits als Produzent für die Originalserie und die Kinofilme tätig. Neben ihm fungieren auch die drei Hauptdarstellerinnen als Produzentinnen.

Für die erste Staffel des Spin-Offs kehrten unter anderen auch die Original-Stars und TV-Beste-Freundinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis zurück. Kim Cattrall, die den Fan-Liebling Samantha darstellte, war nicht dabei. Sie soll sich mit Sarah Jessica Parker zerstritten haben.

Wer Kim Cattrall trotzdem gerne sehen möchte, findet sie in einem anderen Spin-Off: In «How I Met Your Father», dem Remake von How I Met Your Mother, spielt sie die ältere Ausgabe der von Hilary Duff verkörperten «Mutter», also der Hauptfigur.

Die zweite Staffel von «And Just Like That...» soll zwischen Ende 2022 und Anfang 2023 ausgestrahlt werden. Sie kann wie bereits die erste Staffel in der Schweiz auf dem Pay-TV-Anbieter Sky geschaut werden. (lak)