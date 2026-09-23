Rate mal, wie viel diese Flasche Wasser kostet

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Wer in der Schweiz Wasser trinken will, kann dies eigentlich gratis tun. Nicht nur das Hahnenwasser in unseren Haushalten ist von bester Qualität, auch aus Tausenden Trinkbrunnen kann man bestes Wasser entnehmen, ohne einen einzigen Rappen dafür auszugeben.

Wem das nicht feudal genug ist, kauft sich das Wasser in der Flasche. Und hier öffnet sich die Preisschere gewaltig: Bei Schweizer Detailhändlern kosten 1,5 Liter nicht mal 30 Rappen pro Flasche. Wer das nötige Kleingeld und Durst auf etwas Pompöseres hat, kann aber auch viel tiefer in die Tasche greifen. Etwa für eine Flasche Svalbardi aus Norwegen – diese kostet bei Online-Händlern derzeit mehr als 8000 Franken.

Eine Flasche Svalbardi kostet Tausende Franken. Bild: Svalbardi.com

Das Svalbard-Wasser stammt von der gleichnamigen Inselgruppe im Nordatlantik, die auf Deutsch Spitzbergen benannt wird. Das Wasser soll direkt von den nordländischen Eisbergen kommen, welche gemäss der Webseite von Svalbardi bis zu 4000 Jahre alt sind.

Die Wassergewinnung ist offenbar äusserst aufwendig: Gemäss eigenen Angaben dauert die Suche nach dem «perfekten Eis», welche zweimal jährlich stattfand, bis zu sieben Tage. Zudem handle es sich um eine gefährliche Arbeit. «Die raue See kann tonnenweise Eis gegen unser Sammelschiff schleudern. Kalbende Gletscher können Eisbrocken Hunderte von Metern weit schleudern.»

Dass das Wasser derart teuer ist, liegt aber insbesondere daran, dass es nicht mehr hergestellt wird. 2020 wurden die Wassergewinnungs-Expeditionen abgebrochen, mittlerweile sind nur noch wenige Flaschen im Umlauf. Zuvor waren die Svalbardi-Flaschen verhältnismässig ein richtiges Schnäppchen – eine 750-ml-Flasche kostete knapp 100 Euro.

Falls du nun noch eine Flasche Svalbardi zu Hause stehen hast, hat der Hersteller noch konkrete Tipps, wie du diese am besten kredenzt. «Svalbardi entfaltet sein volles Aroma am besten gekühlt auf maximal 12 Grad», schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. Es solle am besten zu «delikaten Gerichten» getrunken werden. Möglich sei es auch nach «intensiv schmeckenden Speisen». So harmoniere es «perfekt» mit Räucherlachs, Kaviar, Hummer, Foie gras und erlesenen Fleischsorten.

Und wenn du dich nun noch fragen solltest, ob du bei einem Kauf immerhin die teuerste Wasserflasche ever besitzt: Nein, teurer geht immer. Laut dem «Guinness-Buch der Rekorde» wurde eine Flasche Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani einst für umgerechnet fast 50'000 Franken verkauft. Teuer war aber nicht das Wasser selbst, sondern vielmehr die extravagante Flasche, welche mit 24-karätigem Gold bedeckt bedeckt war. (dab)