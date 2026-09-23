sonnig12°
DE | FR
burger
Leben
Food

Flasche Wasser von Svalbardi kostet 8000 Franken: Das ist der Grund

Rate mal, wie viel diese Flasche Wasser kostet

23.09.2026, 11:0123.09.2026, 11:01

Wer in der Schweiz Wasser trinken will, kann dies eigentlich gratis tun. Nicht nur das Hahnenwasser in unseren Haushalten ist von bester Qualität, auch aus Tausenden Trinkbrunnen kann man bestes Wasser entnehmen, ohne einen einzigen Rappen dafür auszugeben.

Wem das nicht feudal genug ist, kauft sich das Wasser in der Flasche. Und hier öffnet sich die Preisschere gewaltig: Bei Schweizer Detailhändlern kosten 1,5 Liter nicht mal 30 Rappen pro Flasche. Wer das nötige Kleingeld und Durst auf etwas Pompöseres hat, kann aber auch viel tiefer in die Tasche greifen. Etwa für eine Flasche Svalbardi aus Norwegen – diese kostet bei Online-Händlern derzeit mehr als 8000 Franken.

Svalbardi Wasser
Eine Flasche Svalbardi kostet Tausende Franken.Bild: Svalbardi.com

Das Svalbard-Wasser stammt von der gleichnamigen Inselgruppe im Nordatlantik, die auf Deutsch Spitzbergen benannt wird. Das Wasser soll direkt von den nordländischen Eisbergen kommen, welche gemäss der Webseite von Svalbardi bis zu 4000 Jahre alt sind.

Die Wassergewinnung ist offenbar äusserst aufwendig: Gemäss eigenen Angaben dauert die Suche nach dem «perfekten Eis», welche zweimal jährlich stattfand, bis zu sieben Tage. Zudem handle es sich um eine gefährliche Arbeit. «Die raue See kann tonnenweise Eis gegen unser Sammelschiff schleudern. Kalbende Gletscher können Eisbrocken Hunderte von Metern weit schleudern.»

Dass das Wasser derart teuer ist, liegt aber insbesondere daran, dass es nicht mehr hergestellt wird. 2020 wurden die Wassergewinnungs-Expeditionen abgebrochen, mittlerweile sind nur noch wenige Flaschen im Umlauf. Zuvor waren die Svalbardi-Flaschen verhältnismässig ein richtiges Schnäppchen – eine 750-ml-Flasche kostete knapp 100 Euro.

Falls du nun noch eine Flasche Svalbardi zu Hause stehen hast, hat der Hersteller noch konkrete Tipps, wie du diese am besten kredenzt. «Svalbardi entfaltet sein volles Aroma am besten gekühlt auf maximal 12 Grad», schreibt das Unternehmen auf seiner Webseite. Es solle am besten zu «delikaten Gerichten» getrunken werden. Möglich sei es auch nach «intensiv schmeckenden Speisen». So harmoniere es «perfekt» mit Räucherlachs, Kaviar, Hummer, Foie gras und erlesenen Fleischsorten.

Und wenn du dich nun noch fragen solltest, ob du bei einem Kauf immerhin die teuerste Wasserflasche ever besitzt: Nein, teurer geht immer. Laut dem «Guinness-Buch der Rekorde» wurde eine Flasche Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani einst für umgerechnet fast 50'000 Franken verkauft. Teuer war aber nicht das Wasser selbst, sondern vielmehr die extravagante Flasche, welche mit 24-karätigem Gold bedeckt bedeckt war. (dab)

Das könnte dich auch interessieren:

Abgelaufen? Warum du diese Lebensmittel (fast) immer noch essen kannst
Abgelaufen? Warum du diese Lebensmittel (fast) immer noch essen kannst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Trinkgeld-Gläser sind so gut, dass du fast etwas geben musst
1 / 29
Trinkgeld-Gläser sind so gut, dass du fast etwas geben musst
Das Gespräch für eine Lohnerhöhung lief wohl nicht so gut.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erling Haaland spricht jetzt Chinesisch – und nein, das ist keine KI
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
«Das sollte nicht das Erste sein, was Menschen über mich denken»
Der Berner Rapper Edb dachte früher, er sei nicht schön genug für Instagram. Heute hören ihm Zehntausende Menschen zu. Im Videointerview mit watson spricht er über Pretty Privilege, alte Selbstzweifel und seinen neuen Song «Vogue».
Fast 60’000 Menschen hören den Berner Rapper Edb monatlich auf Spotify, sein erfolgreichster Song «Bärn u nid Berlin» zählt beinahe 900’000 Streams. Mit seiner Bekanntheit habe sich auch verändert, wie andere ihn wahrnehmen: «Früher war ich der Dicke, jetzt bin ich der Berühmte», sagt er im Videointerview mit watson.
Zur Story