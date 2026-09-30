Das Essen am Oktoberfest kann gerne mal ins Geld gehen. Ein bestimmtes Gericht übertrifft aber alles. Bild: keystone

So viel kostet das teuerste Essen des Oktoberfests

Die Preise auf dem Oktoberfest sind bekanntlich gesalzen. Das teuerste Gericht übertrifft jedoch alles, denn es kostet satte 1850 Euro. Was den Gästen dafür aufgetischt wird.

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Beim Oktoberfest wird nicht nur gefeiert und geschunkelt, es wird auch kräftig konsumiert. Dies geht gerne mal ins Geld, denn die Preise sind teilweise happig. Beim Bier fängt es schon an, eine Mass kostet dieses Jahr durchschnittlich 15,61 Euro. Günstig ist auch nicht das Essen: Ein halbes Wiesn-Hendl kostet zwischen 17 und 18 Euro.

Neben dem Bier ist auch das Essen auf der Wiesn nicht günstig. Bild: keystone

Verglichen mit dem teuersten Gericht der Wiesn sind das jedoch Peanuts. 1850 Euro müssen die Gäste dafür in der Käfer Wiesnschänke blechen, schreibt «Focus». Doch was gibt es dafür Feines? Die Antwort ist: Kaviar. Und zwar einen ganzen Topf davon.

Die Kaviardose mit 500 Gramm schwarzem Gold wird mit kleinen Blinis, Kartoffelschnee und Andechser Sauerrahm serviert. Wer nicht ganz so viel ausgeben, aber trotzdem ein wenig Luxus geniessen möchte, kann sich für die kleinere Portion mit 250 Gramm entscheiden. Diese kostet 875 Euro. Für 59,50 Euro gibt es zudem 15 Gramm – um sich damit vom Pöbel abzuheben.

Weitere Luxusspeisen

Auch die restlichen Gerichte in Käfers Wiesnschänke sind wohl nicht für das gemeine Volk gedacht. Auf der Speisekarte findet sich ein Rinder-Karree für 410 Euro sowie ein Kotelett vom Dry-Aged-Kalb für etwa 90 Euro. Das Thunfischsteak wird mit 179 Euro angepriesen.

Die Schönen und die Reichen ordern gerne Kaviar. Symbolbild: Shutterstock

Das Käferzelt wird seit 1995 von Michael Käfer bewirtet und ist Treffpunkt von Stars und Sternchen und solchen, die gerne dazugehören. Neben der Münchner High Society besuchen das Zelt auch gerne die Fussballer des FC Bayern. Genügend Gäste mit dickem Geldbeutel scheint es also zu geben.

(kek)