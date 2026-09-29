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Tausende betroffen: grosse Störung bei Spotify

Tausende betroffen: grosse Störung bei Spotify

29.09.2026, 19:4029.09.2026, 20:27

Der Audio-Streamingdienst Spotify kämpft am Mittwoch mit technischen Problemen. Über X bestätigte das Unternehmen am Abend, dass die App vorübergehend betroffen sei. Man arbeite daran, die Störung zügig zu beheben, heisst es weiter.

Über das Portal Allestörungen meldeten hunderte Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz am Mittwochabend Probleme mit der App. Auf dem US-amerikanischen Pendant Downdetector geht die Anzahl Störungsmeldungen gar in den 6-stelligen Bereich.

Dieser Screenshot von Allestörungen zeigt die eingegangenen Meldungen aus der Schweiz.
Dieser Screenshot von Allestörungen zeigt die eingegangenen Meldungen aus der Schweiz. Bild: allestörungen

Bis wann die Probleme voraussichtlich andauern, ist nicht bekannt. Ein Test innerhalb der watson-Redaktion hat ergeben, dass das Abspielen von gespeicherten Liedern und Podcasts unbeschränkt möglich ist. (cpf)

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