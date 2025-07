Einige der Kreationen könnten aus einer Fantasiewelt stammen. bild: watson

Die auffallendsten und kuriosesten Looks der Fashion-Week in Paris

Es ist Haute-Couture-Woche in Paris! Das heisst: Es tummelt sich wieder das Who is Who der Designergrössen in der Modestadt. Wir haben für dich die auffälligsten Looks gesichtet, damit du mitreden kannst (wenn du denn wolltest).

Die Haute-Couture-Woche in Paris für Herbst und Winter 2025/2026 findet vom 7. bis 10. Juli 2025 statt. In dieser Zeit präsentieren ausgewählte Modehäuser ihre neuesten und spektakulärsten Kreationen. Haute Couture heisst so viel wie «hohe Kunst der Massschneiderei» und ist die Königsdisziplin der Designerinnen und Designer. Die Kleider, die oftmals Hunderte von Arbeitsstunden erforderten, landen anschliessend bei Superreichen, Prominenten und Aristokraten.

Aber nicht nur die Mode sorgte für Aufsehen, sondern auch die prominenten Gäste.

Schiaparelli

Das Modehaus Schiaparelli eröffnete unter der Leitung des US-Designers Daniel Roseberry die Haute-Couture-Woche in Paris. Das Label zeigte surrealistische sowie futuristische Kreationen, die Komponenten aus den 30er-Jahren enthielten.

Gleichzeitig schön und unheimlich war dieses rote Kleid. Es wurde verkehrt herum getragen und das sich bewegende Diadem sollte ein pochendes Herz darstellen.

Das Kleid mit dem roten Diadem in Form eines Herzes ist eine Hommage an Salvador Dalí. Bild: www.imago-images.de

Dieses Model bei Schiaparelli trägt ein Kleid, das an Pfauenfedern erinnert und dazu einen topfähnlichen Hut. Bild: www.imago-images.de

Hier stellt sich die Frage, trägt das Model den Mantel oder der Mantel das Model? Bild: www.imago-images.de

Giorgio Armani Privé

Zum ersten Mal in der Geschichte seiner Haute-Couture-Schauen war Giorgio Armani nicht persönlich anwesend. Die dunklen Looks bestachen durch Eleganz und Extravaganz.

Das Federdetail machte den schlichten Look besonders. Bild: keystone

Zum eleganten Hosenanzug trägt das Model ein Barett. Bild: keystone

Der dunkle Look wurde durch die wenigen farbigen Details gebrochen. Bild: keystone

Robert Adi Nader

Der libanesische Designer kleidete auch schon viele Prinzessinnen und First Ladys ein und gilt als «König der Haute Couture des Nahen Ostens».

Bei der Show von Robert Adi Nader sah man viel Metallic. Bild: keystone

Das Model trägt einen goldenen futuristischen Anzug. Bild: keystone

Juana Martin

Die Designs der Spanierin Juana Martin enthielten viele religiöse Symbole wie die Elemente der Prozessionen.

Das Model bei Juana Martin trägt einen aus Seilen geflochtenen gekreuzigten Christus. Bild: keystone

Dieses Model ist vollständig mit Blüten bedeckt. Bild: keystone

Gezeigt wurde auch viel Haut. Bild: www.imago-images.de

Stephane Rolland

Der französische Designer ist für seine architektonischen und glamourösen Kreationen bekannt. Auch bei dieser Show gab es viel Drama.

Eine besondere Kopfbedeckung. Bild: keystone

Das Model trägt eine Art Mantel-Kleid. Bild: keystone

Iris van Herpen

Die Kreationen bei Iris van Herpen waren sehr fantasievoll und sehr durchsichtig.

Futuristisch und freizügig: Ein Model bei Iris van Herpen. Bild: keystone

Das Kleid sieht aus, als wehe es im Sturm. Bild: keystone

Rahul Mishra

Beim indischen Designer Rahul Mishra drehte sich bei seiner Kollektion alles um die Liebe.

Das Model bei Rahul Mishra trug eine Kreation mit vielen Rosen, die mit Drähten am Overall befestigt wurden. Bild: www.imago-images.de

Der Look in der momentanen Trendfarbe Buttergelb erinnert an eine Qualle. Bild: www.imago-images.de

Der riesige Kragen lenkt den Fokus aufs Gesicht. Bild: www.imago-images.de

Viktor & Rolf

Die Kollektion vom niederländischen Label Viktor & Rolf heisst «Angry Birds».

Das Model bei der Show von Viktor & Rolf trägt eine Art Wischmopp auf dem Kopf. Bild: www.imago-images.de

Ein Schneckenmensch?. Bild: www.imago-images.de

Viel Kleid, wenig Mensch. Bild: www.imago-images.de

Germanier

Beim Schweizer Designer Kevin Germanier wurde es wieder bunt, schrill und spektakulär.

Das Model ist mit einer Schicht aus Silberglitzer überzogen. Bild: keystone

Eine Kreation aus Ballonen. Bild: keystone

Diese Gäste fielen auf

Rapperin Cardi B hält vor der Schiaparelli-Show eine lebende Krähe auf dem Arm. Bild: www.imago-images.de

Sängerin Dua Lipa trägt ein weisses Pailletten-Kleid und könnte glatt als Braut durchgehen. Bild: www.imago-images.de

Tatiana Korsakova trägt zu ihrem weissen Kleid eine Haube aus Spitze, das ein Auge bedeckt. Bild: www.imago-images.de

Naomi Campbell versteckt sich hinter einer riesigen Sonnenbrille. Bild: www.imago-images.de

Fashioninfluencerin Leonie Hanne gleicht mit ihrem blickdichten Oberteil den durchsichtigen Rock wieder aus. Bild: www.imago-images.de

Cardi B besuchte gleich mehrere Shows. Bild: www.imago-images.de

Kim Kardashian in einem pinken Balenciaga-Look. Sie lief für das Label und bekam für ihren Walk Kritik. Bild: www.imago-images.de