freundlich31°
DE | FR
burger
Leben
Games

«Dito!» ist das Spiel des Jahres 2026

Das ist das Spiel des Jahres 2026

Rekordjahr beim «Spiel des Jahres»: Die Jury hatte die Qual der Wahl aus 571 Neuheiten. Ein indonesischer Autor holt den Sieg beim Hauptpreis.
13.07.2026, 15:3213.07.2026, 15:32
Ein Artikel von
t-online

«Dito!» heisst das «Spiel des Jahres» 2026. Eine Kritikerjury zeichnete das Brettspiel des indonesischen Spiele-Autors Martin Ang (Game Factory) am Sonntagabend in Berlin aus.

Dito Spiel
«Dito!» ist das Spiel des Jahres 2026.Bild: carletto ag

In dem Party-Wortspiel geht es darum, Assoziationen der Mitspielenden zu erahnen. Zu einer Oberkategorie denken sich alle Mitspieler Begriffe aus und tragen diese in eine Art Bingo-Tableau ein. Übereinstimmungen mit den Mitspielern geben Punkte.

Laut der Jury-Begründung bietet «Dito!» die Möglichkeit, die Mitspieler besser kennenzulernen. «Wissen ist nicht gefragt, sondern Verständnis für die Sicht der anderen – und ein taktisches Gespür für die beste Platzierung der Begriffe.»

«Die Insel der Mookies» gewinnt bei den Spielen für Kinder

Den Preis «Kinderspiel des Jahres» 2026 hat «Die Insel der Mookies» des französischen Spiele-Autors Florian Sirleix (Kosmos/Scorpion Masqué) erhalten. Eher ungewöhnlich: Es ist ein Spiel für nur zwei Personen.

Als «Kennerspiel des Jahres», das Menschen mit etwas mehr Spielerfahrung ansprechen soll, wurde «Rebirth» des deutschen Spiele-Entwicklers Reiner Knizia (Frosted Games/Mighty Boards) ausgezeichnet.

Knizia hat bereits 2008 gleich zwei Auszeichnungen bekommen: «Keltis» wurde das «Spiel des Jahres» und «Wer war»s?« das »Kinderspiel des Jahres«. Mit der Auszeichnung für das »Kennerspiel des Jahres" hat er als erster Preisträger überhaupt die Auszeichnungen in allen drei Kategorien bekommen.

Der Verein «Spiel des Jahres» vergibt den Hauptpreis seit mehr als 45 Jahren. Die Jury wählte die Preisträger in allen drei Kategorien diesmal aus einer Rekordzahl von 571 Neuerscheinungen aus.

Das könnte dich auch interessieren:

Darum erhalten Anwohner Gratistickets für Helene Fischers Konzert im Letzigrund
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Doch noch ein Win für die USA? Europäische Fans feiern Ranch Dressing (Rezept hier!!!)
Siehe da: Europäische Fussballfans lernen plötzlich, die USA zu lieben. Klar – niemand mag den aktuellen Präsidenten, niemand mag dessen Regierung, niemand mag Dynamic Pricing (und sowieso mag niemand Infantino), doch Legionen von WM-Touristen erleben gerade das, was fast jedem USA-Reisenden schon beim ersten Besuch dämmert:

Die Amerikaner sind unglaublich gastfreundliche und liebenswürdige Menschen.

Und Texas Barbecue ist unfassbar fein.

Uuuuuund ...
Zur Story