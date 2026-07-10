Nimmt dir die Hitze jeglichen Appetit? Dann brauchst du jetzt diese leichten Sommerrezepte
Die Schweiz taumelt von einer Hitzewelle in die nächste. An diesen heissen Tage vergeht einem deshalb häufig auch die Lust am Essen. Deshalb brauchst du jetzt leichte, erfrischende Gerichte. Vielleicht macht dich ja eines dieser leichten Sommerrezepte an:
Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis: Die Rezepte sind immer für zwei Personen.
Kalter Papaya-Salat
Mhmm ... Erfrischung pur!
Zutaten für den Salat
- 1 Papaya
- 4 EL Edamame
- 200 g Cherrytomaten
- 20 g Sojasprossen
- 2 EL Erdnüsse
- 1 EL Sesamsamen
Zutaten für die Sauce
- 2 EL Sesamöl
- 1 EL Erdnussöl
- 1 EL Zitronensaft
Zubereitung
- Papaya schälen und in kleine Stücke schneiden.
- Tomaten halbieren, mit den Bohnen und der Papaya in eine Schüssel geben.
- Sauce anrichten und über den Salat geben.
- Erdnüsse hacken und mit den Sesamsamen über den Salat streuen.
Blumenkohl im Ofen
Der Blumenkohl aus dem Ofen kann auch gut als Beilage zu Grillspeisen serviert werden.
Zutaten
- Blumenkohl
- Zucchetti
- Aubergine
- Peperoni
- Etwas Salz, Pfeffer und gehackte Petersilie
Zubereitung
- Blätter sowie den unteren Teil des Strunks des Blumenkohls entfernen.
- Blumenkohl mit Olivenöl beträufeln, Petersilie darüberstreuen und bei 180 Grad für zirka 50-60 Minuten backen.
- Weiteres Gemüse erst nach zirka 30 Minuten Backzeit in den Ofen geben.
- Gemüse aus dem Ofen nehmen und mit etwas Salz, Pfeffer und Petersilie abschmecken.
Linsensalat mit Mango und Tomaten
Dieses Gericht ist eine wahre Vitamin-Bombe. In dieser kleinen Schüssel stecken unter anderem die Vitamine B und C sowie viel Eiweiss, Eisen, Calcium, Kalium und Magnesium.
Zutaten für den Salat
- 100 g Grüne Linsen
- 1 Mango
- 4 EL Edamame
- 4 Tomaten
Zutaten für die Sauce
- 4 EL Olivenöl
- 2 EL Aceto Balsamico
- Etwas Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Grüne Linsen mit ungesalzenem Wasser aufkochen und abkühlen lassen.
- Mango schälen und in kleine Stücke schneiden. Tomaten halbieren.
- Grüne Linsen mit Edamame, den Tomaten und Mangostücken vermischen.
- Sauce anrichten und über den Salat giessen.
Matcha-Chia-Pudding
Der Pudding liefert viel Energie und eignet sich perfekt als Frühstück oder Zwischenmahlzeit. Matcha enthält Koffein, was beim Wachwerden hilft.
Zutaten
- 2 EL Chiasamen
- 1 EL Matchapulver
- etwas Wasser
- 200 ml Haferdrink
Zubereitung
- Chiasamen mit ein paar Tropfen Wasser vermischen.
- Hafermilch dazugeben und die Masse kräftig mit einem Schneebesen verrühren.
- Matchapulver dazugeben und nochmals kräftig rühren. Chia-Pudding mindestens zwei Stunden – am besten aber über Nacht – kühlstellen und quellen lassen.
- Wenn du den Pudding noch etwas aufwerten möchtest: Mische eine halbe gefrorene Banane mit etwas Hafermilch und giesse die Masse über den Pudding. Yummie!
Couscous-Salat mit Minze
In diesem Salat ist alles drin, was dich an einem heissen Tag erfrischt. Allen voran die Gurke. Oder liegt es doch an der Minze? Egal, Hauptsache erfrischend.
Zutaten
- 200g Dinkelcouscous
- 50g Cherrytomaten
- 1/2 Gurke
- 200g Rüebli
- 1/5 Granatapfel
- 1 Zweig Minze
- 2 EL Olivenöl
- 1 EL Balsamico Bianco
- Sonnenblumenkerne
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Couscous mit Wasser aufkochen und anschliessend etwas abkühlen lassen.
- Rüebli und Gurke in kleine Stücke schneiden und mit den Tomaten und Granatapfelkernen zum Couscous-Salat geben.
- Minze in kleine Stücke schneiden und mit den flüssigen Zutaten zum Salat geben.
- Salat kräftig würzen und anschliessend etwas ziehen lassen. Zum Schluss Sonnenblumenkerne über den Couscous-Salat streuen.
Kalte Reis-Bowl mit Tomaten und Zucchetti
Ihr könnt mir glauben: Reis und Zucchetti schmecken auch kalt wunderbar. Bei warmen Temperaturen vermutlich noch besser als sonst!
Zutaten für die Bowl
- 100 g Basmatireis oder Sushireis
- 200 g Cherrytomaten
- 1 Zucchetti
- Cashewnüsse
Zutaten für die Sauce
- 4 EL Sojasauce
- 2 EL Erdnussbutter
- Etwas Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Reis aufkochen und abkühlen lassen.
- Tomaten halbieren, Zucchetti raffeln und gemeinsam mit den Nüssen über den abgekühlten Reis geben.
Spinat- und Federkohlsalat mit einfachem Hummus-Dressing
Wenn du mal keine Lust auf die immer gleichen Salatsaucen hast: nimm Hummus als Dressing! Es schmeckt köstlich.
Zutaten für den Salat
- 100 g Spinatsalat
- 50 g Federkohlsalat
- 200 g Cherrytomaten
Zutaten für die Sauce
- 200 g Kichererbsen
- 2 TL Tahinipaste (Sesampaste)
- 4 EL Olivenöl
- 1 EL Zitronensaft
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Kichererbsen kurz weich kochen, mit dem Olivenöl, der Tahinipaste und dem Zitronensaft vermischen.
- Salat rüsten, Tomaten halbieren. Beides in eine Schale geben und mit dem Dressing servieren.
Reispapierrollen mit Gemüse und Erdnusssauce
Frühlingsrollen im Sommer! Yay! Die Rollen kommen ursprünglich aus Vietnam und werden Sommerrollen genannt. Im Gegensatz zu den Frühlingsrollen sind die Sommerrollen nicht frittiert, dafür schmecken sie aber umso frischer.
Zutaten für die Rollen
- Reispapier
- Gemüse deiner Wahl. Bei mir waren es: Karotten, Gurken und Peperoni.
Zutaten für die Sauce
- 2 EL Erdnussmousse
- 4 EL Sesamöl
- 1 EL Sesamsamen
- 6 EL Sojasauce
Zubereitung
- Reispapier kurz mit warmem Wasser aufweichen.
- Gemüse in Streifen schneiden und in die Mitte des Reispapiers legen.
- Reispapierrollen und das Gemüse vorsichtig einrollen.
- Sauce anrichten und die hübschen Röllchen mit der Erdnusssauce servieren.
Mango Nicecream
Und das Beste zum Schluss: Mango Nicecream. Das schmeckt eigentlich wie Eiscreme, hat aber vermutlich einen anderen Namen bekommen, damit man die Creme ohne schlechtes Gewissen auch morgens verdrücken kann.
Zutaten für zwei Portionen
- 1 gefrorene Banane
- 1 gefrorene Mango
- 400 ml Haferdrink
Zubereitung
- Gefrorene Früchte mit dem Haferdrink mixen. Tada: da hast du schon dein gesundes Glace! Mit Nüssen oder Granola schmeckt's übrigens wunderbar.