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Leichte Rezepte für den Sommer: Diese Menus kühlen dich bei Hitze ab

Nimmt dir die Hitze jeglichen Appetit? Dann brauchst du jetzt diese leichten Sommerrezepte

10.07.2026, 21:4410.07.2026, 21:44
Chantal Stäubli
Chantal Stäubli

Die Schweiz taumelt von einer Hitzewelle in die nächste. An diesen heissen Tage vergeht einem deshalb häufig auch die Lust am Essen. Deshalb brauchst du jetzt leichte, erfrischende Gerichte. Vielleicht macht dich ja eines dieser leichten Sommerrezepte an:

Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis: Die Rezepte sind immer für zwei Personen.

Kalter Papaya-Salat

Mhmm ... Erfrischung pur!

watson Sommer Rezepte, frische Rezepte: Kalter Papaya-Salat
bild: watson

Zutaten für den Salat

  • 1 Papaya
  • 4 EL Edamame
  • 200 g Cherrytomaten
  • 20 g Sojasprossen
  • 2 EL Erdnüsse
  • 1 EL Sesamsamen

Zutaten für die Sauce

  • 2 EL Sesamöl
  • 1 EL Erdnussöl
  • 1 EL Zitronensaft

Zubereitung

  1. Papaya schälen und in kleine Stücke schneiden.
  2. Tomaten halbieren, mit den Bohnen und der Papaya in eine Schüssel geben.
  3. Sauce anrichten und über den Salat geben.
  4. Erdnüsse hacken und mit den Sesamsamen über den Salat streuen.

Blumenkohl im Ofen

Der Blumenkohl aus dem Ofen kann auch gut als Beilage zu Grillspeisen serviert werden.

watson Sommer Rezepte, frische Rezepte: Blumenkohl im Ofen
bild: watson

Zutaten

  • Blumenkohl
  • Zucchetti
  • Aubergine
  • Peperoni
  • Etwas Salz, Pfeffer und gehackte Petersilie

Zubereitung

  1. Blätter sowie den unteren Teil des Strunks des Blumenkohls entfernen.
  2. Blumenkohl mit Olivenöl beträufeln, Petersilie darüberstreuen und bei 180 Grad für zirka 50-60 Minuten backen.
  3. Weiteres Gemüse erst nach zirka 30 Minuten Backzeit in den Ofen geben.
  4. Gemüse aus dem Ofen nehmen und mit etwas Salz, Pfeffer und Petersilie abschmecken.

Linsensalat mit Mango und Tomaten

Dieses Gericht ist eine wahre Vitamin-Bombe. In dieser kleinen Schüssel stecken unter anderem die Vitamine B und C sowie viel Eiweiss, Eisen, Calcium, Kalium und Magnesium.

watson Sommer Rezepte, frische Rezepte: Linsensalat mit Mango und Tomaten
bild: watson

Zutaten für den Salat

  • 100 g Grüne Linsen
  • 1 Mango
  • 4 EL Edamame
  • 4 Tomaten

Zutaten für die Sauce

  • 4 EL Olivenöl
  • 2 EL Aceto Balsamico
  • Etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung

  1. Grüne Linsen mit ungesalzenem Wasser aufkochen und abkühlen lassen.
  2. Mango schälen und in kleine Stücke schneiden. Tomaten halbieren.
  3. Grüne Linsen mit Edamame, den Tomaten und Mangostücken vermischen.
  4. Sauce anrichten und über den Salat giessen.

Matcha-Chia-Pudding

Der Pudding liefert viel Energie und eignet sich perfekt als Frühstück oder Zwischenmahlzeit. Matcha enthält Koffein, was beim Wachwerden hilft.

watson Sommer Rezepte, frische Rezepte: Matcha-Chia-Pudding
bild: watson

Zutaten

  • 2 EL Chiasamen
  • 1 EL Matchapulver
  • etwas Wasser
  • 200 ml Haferdrink

Zubereitung

  1. Chiasamen mit ein paar Tropfen Wasser vermischen.
  2. Hafermilch dazugeben und die Masse kräftig mit einem Schneebesen verrühren.
  3. Matchapulver dazugeben und nochmals kräftig rühren. Chia-Pudding mindestens zwei Stunden – am besten aber über Nacht – kühlstellen und quellen lassen.
  4. Wenn du den Pudding noch etwas aufwerten möchtest: Mische eine halbe gefrorene Banane mit etwas Hafermilch und giesse die Masse über den Pudding. Yummie!

Couscous-Salat mit Minze

In diesem Salat ist alles drin, was dich an einem heissen Tag erfrischt. Allen voran die Gurke. Oder liegt es doch an der Minze? Egal, Hauptsache erfrischend.

watson Sommer Rezepte, frische Rezepte: Couscous-Salat mit Minze
bild: watson

Zutaten

  • 200g Dinkelcouscous
  • 50g Cherrytomaten
  • 1/2 Gurke
  • 200g Rüebli
  • 1/5 Granatapfel
  • 1 Zweig Minze​
  • 2 EL Olivenöl
  • 1 EL Balsamico Bianco
  • Sonnenblumenkerne
  • Salz und Pfeffer

Zubereitung

  1. Couscous mit Wasser aufkochen und anschliessend etwas abkühlen lassen.
  2. Rüebli und Gurke in kleine Stücke schneiden und mit den Tomaten und Granatapfelkernen zum Couscous-Salat geben.
  3. Minze in kleine Stücke schneiden und mit den flüssigen Zutaten zum Salat geben.
  4. Salat kräftig würzen und anschliessend etwas ziehen lassen. Zum Schluss Sonnenblumenkerne über den Couscous-Salat streuen.
Mehr Rezepte:

Kalte Reis-Bowl mit Tomaten und Zucchetti​

Ihr könnt mir glauben: Reis und Zucchetti schmecken auch kalt wunderbar. Bei warmen Temperaturen vermutlich noch besser als sonst!

watson Sommer Rezepte, frische Rezepte: kalte Reisbowl mit Tomaten
bild: watson

Zutaten für die Bowl

  • 100 g Basmatireis oder Sushireis
  • 200 g Cherrytomaten
  • 1 Zucchetti
  • Cashewnüsse

Zutaten für die Sauce

  • 4 EL Sojasauce
  • 2 EL Erdnussbutter
  • Etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung

  1. Reis aufkochen und abkühlen lassen.
  2. Tomaten halbieren, Zucchetti raffeln und gemeinsam mit den Nüssen über den abgekühlten Reis geben.

Spinat- und Federkohlsalat mit einfachem Hummus-Dressing

Wenn du mal keine Lust auf die immer gleichen Salatsaucen hast: nimm Hummus als Dressing! Es schmeckt köstlich.

watson Sommer Rezepte, frische Rezepte: Spinat- und Federkohlsalat mit einfachem Hummus-Dressing
bild: watson

Zutaten für den Salat

  • 100 g Spinatsalat
  • 50 g Federkohlsalat
  • 200 g Cherrytomaten

Zutaten für die Sauce

  • 200 g Kichererbsen
  • 2 TL Tahinipaste (Sesampaste)
  • 4 EL Olivenöl
  • 1 EL Zitronensaft
  • Salz und Pfeffer

Zubereitung

  1. Kichererbsen kurz weich kochen, mit dem Olivenöl, der Tahinipaste und dem Zitronensaft vermischen.
  2. Salat rüsten, Tomaten halbieren. Beides in eine Schale geben und mit dem Dressing servieren.

Reispapierrollen mit Gemüse und Erdnusssauce

Frühlingsrollen im Sommer! Yay! Die Rollen kommen ursprünglich aus Vietnam und werden Sommerrollen genannt. Im Gegensatz zu den Frühlingsrollen sind die Sommerrollen nicht frittiert, dafür schmecken sie aber umso frischer.

watson Sommer Rezepte, frische Rezepte: Sommerrollen
bild: watson

Zutaten für die Rollen

  • Reispapier
  • Gemüse deiner Wahl. Bei mir waren es: Karotten, Gurken und Peperoni.

Zutaten für die Sauce

  • 2 EL Erdnussmousse
  • 4 EL Sesamöl
  • 1 EL Sesamsamen
  • 6 EL Sojasauce

Zubereitung

  1. Reispapier kurz mit warmem Wasser aufweichen.
  2. Gemüse in Streifen schneiden und in die Mitte des Reispapiers legen.
  3. Reispapierrollen und das Gemüse vorsichtig einrollen.
  4. Sauce anrichten und die hübschen Röllchen mit der Erdnusssauce servieren.

Mango Nicecream

Und das Beste zum Schluss: Mango Nicecream. Das schmeckt eigentlich wie Eiscreme, hat aber vermutlich einen anderen Namen bekommen, damit man die Creme ohne schlechtes Gewissen auch morgens verdrücken kann.

watson Sommer Rezepte, frische Rezepte: Mango Nicecream
bild: watson

Zutaten für zwei Portionen

  • 1 gefrorene Banane
  • 1 gefrorene Mango
  • 400 ml Haferdrink

Zubereitung

  1. Gefrorene Früchte mit dem Haferdrink mixen. Tada: da hast du schon dein gesundes Glace! Mit Nüssen oder Granola schmeckt's übrigens wunderbar.

Mehr Food und Rezepte:

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Die beliebtesten Kommentare
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misssmith
14.08.2021 19:29registriert Dezember 2017
Sieht alles mega lecker aus, würde mir nur ein bisschen regionalere/saionalere Ideen wünschen (hat ja zurzeit auch gute Früchte, welche nicht zwingend aus Übersee stammen….)
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Thanatos
14.08.2021 19:12registriert Dezember 2014
Bei solchen Temperaturen esse ich gerne einen Salat mit Wassermelone und Feta.
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Grave
14.08.2021 22:16registriert April 2015
Klingt alles schön und gut aber ich mag keine rezepte bei denen ich 1 tl von einer "märchenhaften superzutat" brauche welche ich nirgends bekomme und wenn dann nur in kilopackungen...
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